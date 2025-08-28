  • četvrtak, 28. avgust 2025.
Preuzimanje besplatnih udžbenika i svečani prijem prvaka u beočinskim školama
Društvo | Hronika | Beočin
0 Komentara

28. avgust 2025. godine

Četvrtu godinu zaredom, Opština Beočin realizovala je nabavku školskih kompleta udžbenika za sve učenike od prvog do osmog razreda, koji pohađaju dve osnovne škole na teritoriji opštine Beočin, a u skladu sa višegodišnjom praksom, pripremljeni su i poklon paketi školskog pribora za sve đake prvake.

Podela besplatnih udžbenika za učenike Osnovne škole „Jovan Grčić Milenko“ održaće se u holu centralne škole u Beočinu, u subotu 30. avgusta od 8 do 12 časova – za učenike od I do IV razreda, kao i od 12 do 16 časova – za učenike od V do VIII razreda.

Učenici koji pohađaju Osnovnu školu „Jovan Popović“ iz Suseka, moći će da preuzmu svoje komplete udžbenika u ponedeljak 1. septembra, kako u matičnoj školi u Suseku, tako i u područnim školama u Banoštoru, Svilošu i Lugu.

Svečani prijem prvaka predviđen je u petak, 29. avgusta sa početkom u 9 časova u amfiteatru Osnovne škole „Jovan Grčić Milenko“ u Beočinu, dok će prijem prvaka u područnim školama u Rakovcu, Beočin selu i Čereviću takođe biti upriličen istog dana sa početkom u 9 časova.

Osnovna škola „Jovan Popović“ iz Suseka poželeće dobrodošlicu prvacima u ponedeljak, 1. septembra u 8 časova u Banoštoru, u 8.30 u Suseku i u 9 časova u područnom odeljenju u Lugu.

Svi osnovci sa teritorije opštine Beočin koji putuju do škole, imaju pravo i na regresiranje putnih troškova u iznosu od 100 odsto cene mesečne karte, te roditelji treba blagovremeno dostave školama popunjene zahteve za izdavanje mesečnih autobuskih karata i prijave za regresiranje putnih troškova.

Foto: Ismet Ademovski

