Preuzimanje besplatnih udžbenika i svečani prijem prvaka u beočinskim školama

Četvrtu godinu zaredom, Opština Beočin realizovala je nabavku školskih kompleta udžbenika za sve učenike od prvog do osmog razreda, koji pohađaju dve osnovne škole na teritoriji opštine Beočin, a u skladu sa višegodišnjom praksom, pripremljeni su i poklon paketi školskog pribora za sve đake prvake.

Podela besplatnih udžbenika za učenike Osnovne škole „Jovan Grčić Milenko“ održaće se u holu centralne škole u Beočinu, u subotu 30. avgusta od 8 do 12 časova – za učenike od I do IV razreda, kao i od 12 do 16 časova – za učenike od V do VIII razreda.

Učenici koji pohađaju Osnovnu školu „Jovan Popović“ iz Suseka, moći će da preuzmu svoje komplete udžbenika u ponedeljak 1. septembra, kako u matičnoj školi u Suseku, tako i u područnim školama u Banoštoru, Svilošu i Lugu.

Svečani prijem prvaka predviđen je u petak, 29. avgusta sa početkom u 9 časova u amfiteatru Osnovne škole „Jovan Grčić Milenko“ u Beočinu, dok će prijem prvaka u područnim školama u Rakovcu, Beočin selu i Čereviću takođe biti upriličen istog dana sa početkom u 9 časova.

Osnovna škola „Jovan Popović“ iz Suseka poželeće dobrodošlicu prvacima u ponedeljak, 1. septembra u 8 časova u Banoštoru, u 8.30 u Suseku i u 9 časova u područnom odeljenju u Lugu.

Svi osnovci sa teritorije opštine Beočin koji putuju do škole, imaju pravo i na regresiranje putnih troškova u iznosu od 100 odsto cene mesečne karte, te roditelji treba blagovremeno dostave školama popunjene zahteve za izdavanje mesečnih autobuskih karata i prijave za regresiranje putnih troškova.

Foto: Ismet Ademovski

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.