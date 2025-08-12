  • utorak, 12. avgust 2025.
Podrška projektima u poljoprivredi od 750 miliona dinara
Poljoprivreda
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije prof. dr Dragan Glamočić uručio je ugovore korisnicima Trećeg javnog poziva Projekta konkurentne poljoprivrede Srbije, koji se realizuje u saradnji sa Svetskom bankom.

Ovim javnim pozivom opredeljeno je 750 miliona dinara bespovratnih sredstava, što zajedno sa kreditima i sopstvenim ulaganjima korisnika čini investicioni ciklus vredan približno 13 miliona evra.

Ugovore su dobila 43 korisnika iz 15 okruga Srbije, a čak 77 odsto ugovora pripada ženama, dok je 69 odsto namenjeno mladima do 40 godina.

Najveći deo ulaganja (66 odsto) usmeren je na sektor voća i povrća, a podržani su i projekti u oblasti prerade žitarica, mleka i pčelinjih proizvoda.

Više od 31 odsto projekata realizuje se u opštinama sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi i u nerazvijenim područjima.

Investicije obuhvataju i modernizaciju proizvodnje – 79 odsto projekata uvodi digitalne sisteme i savremenu opremu, dok 58 odsto primenjuje inovativne pristupe u proizvodnji i preradi.

Ulaganja u obnovljive izvore energije omogućiće proizvodnju preko dva miliona kWh čiste energije godišnje, što će smanjiti emisiju ugljen-dioksida (CO₂) za 2.533 tone.

Projekat konkurentne poljoprivrede Srbije, koji od 2020. godine funkcioniše po modelu finansiranja 50:40:10 (50 odsto bespovratnih sredstava, 40 odsto povoljnih kredita, 10 odsto sopstvenog učešća), do sada je obuhvatio više od 1.350 korisnika.

Izvor: www.srbija.gov.rs

