U subotu, 16. avgusta, u Lugu je održana 10. manifestacija “Pod lipom se hladimo, medom se sladimo” na kojoj su Kulturno-umetničko društvo “Mladost” i Udruženje žena “Vredne pčelice”, u prisustvu brojnih zvanica, prijatelja i gostiju obeležili prvi jubilej održavanja ove manifestacije.

Događaju je prisustvovala predsednica opštine Beočin Biljana Janković koja je u svom obraćanju istakla da je ova manifestacija vremenom postala ogledalo meštana Luga kao dobrih domaćina i čuvara slovačke bogate kulture, folklora i tradicije. Prisutne su u svojim obraćanjima pozdravili i predsednica Udruženja žena “Vredne pčelice” Nataša Rojka i predsednik Kulturno-umetničkog društva “Mladost” Zdenko Kolar koji su uputili reči zahvalnosti meštanima Luga, izlagačima, posetiocima, Opštini Beočin i brojnim partnerima na podršci i poželeli svima dobrodošlicu u Lug. Organizatori su i ove godine pripremili bogat kulturno-umetnički i zabavni program, a posetioci su imali priliku da obiđu slovačku etno sobu, prodajni bazar domaćih proizvođača i da uživaju u šetnjama stazama meda po kome je Lug daleko poznat.

foto: Ismet Ademovski

