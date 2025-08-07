Počinje sa radom bazen “Pinki”

Gradski bazen “Pinki” u Sremskoj Mitrovici počinje sa radom u petak, 8. avgusta, po redovnim terminima.

Podsećanja radi, bazen je zatvoren zbog redovnog servisiranja bazena i bazenske tehnike 28. jula.

