  • četvrtak, 7. avgust 2025.
Počinje sa radom bazen “Pinki”
Servis
0 Komentara

Počinje sa radom bazen “Pinki”

7. avgust 2025. godine

Gradski bazen “Pinki” u Sremskoj Mitrovici počinje sa radom u petak, 8. avgusta, po redovnim terminima.

Podsećanja radi, bazen je zatvoren zbog redovnog servisiranja bazena i bazenske tehnike 28. jula.

