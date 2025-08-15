  • petak, 15. avgust 2025.
Otkrivena bista poručniku Ratne mornarice Aleksandru Beriću
Društvo | Vesti | Stara Pazova
0 Komentara

Otkrivena bista poručniku Ratne mornarice Aleksandru Beriću

15. avgust 2025. godine

Pre deset godina, kada je obeleženo sedam decenija od pobede nad fašizmom i sto godina Ratne mornarice, Vojska Srbije na belegiškom groblju podigla je spomenik poručniku bojnog broda Aleksandru Beriću. Ove godine hrabrom oficiru postavljena je bista u Belegišu.

Heroj Aprilskog rata, poručnik Berić, 1941. godine u svojoj trideset petoj godini bio je komandant bojnog broda Drava. Kada je nemačka avijacija napala Jugoslaviju, 6. aprila, brod „Drava“ obezbeđivao je granični sektor Dunava kod Bezdana. Zabeleženo je da je, nakon što je braneći položaj divizije jugoslovenske vojske kod Osjeka, posada „Drave“ osigurala prebacivanje kopnenih snaga na Dunavu, 11. aprila bombardovala je Mohački aerodrom u Mađarskoj i uspela da zaustavi poletanja nemačkih aviona – što je bio prioritetni zadatak poručnika Berića. Odbijajući napade nemačkih jurišnih bombardera „štuka“ i mađarskih patrolnih brodova, „Drava” se povlačila prema današnjem Čelarevu.

U neravnopravnoj borbi, dvanaest nemačkih „štuka” i više lovaca, potopilo je „Dravu“. Poručnik Berić ostao je na brodu u skladu sa pomorskom tradicijom da zapovednik ne napušta svoj brod. Njegovo telo pronađeno je u Belegišu, gde je i sahranjeno.

Posthumno, tek 2002. godine, oficir Berić odlikovan je Medaljom časti, a 2008. kasarna Rečne flotile u Novom Sadu, na Limanu, ponela je ime „Aleksandar Berić“.

U okviru obeležavanja osamedestogodišnjice pobede nad fašizmom, heroju aprilskog rata, poručniku Beriću, otkrivena je i osvećena bista u Belegišu. Bistu na postamentu otkrili su potomci porodice Damjanović, koja je pre osamdeset godina sahranila telo poručnika Berića na belegiškom groblju.

U Belegiš su stigli u regati, koju je ove godine prvi put organizovalo Udruženja građana „Aleksandar Berić” sa Novog Beograda. Novobeogradska regata na Ušću se spojila sa tradicionalnom „Kovinskom regatom”, dunavskom manifestacijom, koja obuhvata i staropazovačka podunavska mesta.

B. Topalović

