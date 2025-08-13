Ograde oko kontejnera u pazovačkoj opštini

Ovih dana Javno komunalno preduzeće (JKP) „Čistoća“ u staropazovačkoj opštini postavlja ograde oko postojećih kontejnera.

Kako stoji na sajtu Preduzeća, akcija se sprovodi u cilju unapređenja komunalnog reda, očuvanja uređenosti javnih površina i poboljšanja uslova za odlaganje otpada Ograđeni prostor doprinosi boljoj organizaciji, smanjuje mogućnost neovlašćenog odlaganja otpada, sprečava razbacivanje smeća i pristup životinja ili neovlašćenih lica. Kako se dalje ističe, ograđeni prostor za kontejnere predstavlja važan korak ka uređenijem i odgovornijem upravljanju otpadom, što je od značaja za celokupnu zajednicu.

Osim što doprinosi održavanju higijene javnih površina, ograda oko kontejnera sprečava nelegalno odlaganje kabastog i opasnog otpada i smanjuje širenje i rasipanje otpada što doprinosi bezbednosti građana i radnika Čistoće.

U sklopu akcije postavljanja ograda oko kontejnera JKP „Čistoća“ obratilo se sugrađanima apelom da otpad odlažu isključivo u kontejnere:

-Samo zajedničkom odgovornošću možemo sačuvati čistoću i urednost prostora u kome živimo. Čuvajmo životnu sredinu, poštujmo komunalni red. Ostavimo čistija naselja generacijama koje dolaze – navodi se u apelu.

B.T.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.