Nesvakidašnja šumska gozba na Fruškoj gori

Brankovac-Šumska gozba na fruškogorskom izletištu Brankovac održana je po treći put. Posetioci nesvakidašnje manifestacije, među kojima je bilo i stranih delegacija, imali su priliku da u večernjim satima uz logorsku vatru, zvuke gitare, različite sadržaje i pogled na Novi Sad isprobaju gastronomsku ponudu Srema napravljenu od domaćih proizvoda rukom domaćih proizvođača. Šumsku gozbu po treći put organizuje Razvojni centar Vojvodine.

Prokekat je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i putem programa CERV.

