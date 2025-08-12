Neprilagođena brzina najveći problem bezbednosti saobraćaja

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da su pripadnici Uprave saobraćajne policije tokom međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja otkrili 31.819 prekršaja prekoračenja brzine.

Akcija, koja je od 4. do 10. avgusta istovremeno sprovedena u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL, bila je usmerena na otkrivanje prekršaja prekoračenja brzine.

Tom prilikom su sankcionisana 3.443 vozača zbog prekoračenja brzine u zonama pešačkih prelaza, a otkriveno je još 7.477 drugih prekršaja.

Najveće prekoračenje brzine zabeleženo je na moto-putu od Beograda ka Šimanovcima, gde je iz saobraćaja isključen 41-godišnji vozač automobila „audiˮ, koji se kretao brzinom od čak 225,9 kilometara na čas na delu putu gde je ograničenje 100 kilometara na čas, a protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.

MUP i ovom prilikom skreće pažnju na to da je neprilagođena brzina i dalje najveći problem bezbednosti saobraćaja u našoj zemlji, imajući u vidu da je gotovo polovina saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima posledica upravo neprilagođene brzine, navodi se u saopštenju.

