Najava isključenja struje za sredu, 27. avgust

Za sredu, 27. avgust, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Grgurevci od 09:00 do 10:00 časova
celo selo
vikend naselje Gložanj
