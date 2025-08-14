Najava isključenja struje za petak, 15. avgust

Za petak, 15. avgust, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Erdevik od 09:30 do 11:30 časova

Proleterska 67-95 i 70-78

Milonke Branković-cela ulica

Adaševci od 10:00 do 11:00 časova

Branka Radičevića 1-19, 4-28 i bb

Adaševci od 11:15 do 12:15 časova

Branka Radičevića 45-111, 56-134

