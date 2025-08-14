  • četvrtak, 14. avgust 2025.
Najava isključenja struje za petak, 15. avgust
Servis
0 Komentara

Najava isključenja struje za petak, 15. avgust

14. avgust 2025. godine

Za petak, 15. avgust, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Erdevik od 09:30 do 11:30 časova

Proleterska 67-95 i 70-78
Milonke Branković-cela ulica

Adaševci od 10:00 do 11:00 časova

Branka Radičevića 1-19, 4-28 i bb

Adaševci od 11:15 do 12:15 časova

Branka Radičevića 45-111, 56-134

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

