IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend!

Naslov: Vegetarijanka
Autor: Han Kang
Jedan od 100 najboljih romana XXI veka po izboru Njujork tajmsa.
Han Kang, južnokorejska spisateljica i pesnikinja, svetsku slavu je stekla nakon što je 2016. godine osvojila Međunarodnu Bukerovu nagradu romanom Vegetarijanka. Godine 2024. dobila je Nobelovu nagradu i time postala prvi južnokorejski pisac koji je poneo najprestižniju svetsku nagradu za književnost.
Roman govori o pokušaju jedne žene da pobegne od nasilja koje ne samo da je okružuje već je i prožima. Nakon neobičnih snova, Jong-he prestaje da jede meso i pokreće reakcije u vidu zgražavanja i otpora svoje porodice i okoline, koja kulminira njenom težnjom za preobražajem u biljku. Niz događaja koji će uslediti, promeniće njihove živote, na granici samouništenja i samospasenja.
