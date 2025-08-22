IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend!

Naslov: Vegetarijanka

Autor: Han Kang

Jedan od 100 najboljih romana XXI veka po izboru Njujork tajmsa.

Han Kang, južnokorejska spisateljica i pesnikinja, svetsku slavu je stekla nakon što je 2016. godine osvojila Međunarodnu Bukerovu nagradu romanom Vegetarijanka. Godine 2024. dobila je Nobelovu nagradu i time postala prvi južnokorejski pisac koji je poneo najprestižniju svetsku nagradu za književnost.

Roman govori o pokušaju jedne žene da pobegne od nasilja koje ne samo da je okružuje već je i prožima. Nakon neobičnih snova, Jong-he prestaje da jede meso i pokreće reakcije u vidu zgražavanja i otpora svoje porodice i okoline, koja kulminira njenom težnjom za preobražajem u biljku. Niz događaja koji će uslediti, promeniće njihove živote, na granici samouništenja i samospasenja.

Aleksandra Topić, bibliotekarka

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.