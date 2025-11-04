Od Gradske kuće do „Putujuće laboratorije“: Kako mitrovačke „Pčelice“ uče kroz igru i iskustvo

Protekla nedelja u Predškolskoj ustanovi „Pčelica“ u Sremskoj Mitrovici bila je pravi primer kako se savremeno obrazovanje odvija izvan zidova učionice. Mališani iz više objekata, vođeni svojim vaspitačima, istraživali su grad, sticali zdrave navike i razvijali kreativnost, pokazujući da se najbolje uči kroz igru i neposredno iskustvo.

Učionica – čitav grad

Učenje o zajednici bilo je u fokusu mnogih grupa. Najstarija grupa vrtića „Leptirić“ imala je čast da poseti Gradsku kuću, gde ih je srdačno dočekala zamenica gradonačelnika Danica Nedić. Deca su se upoznala sa radom Gradske uprave, posetila skupštinsku salu i poklonila zvaničnicima svoju autorsku knjigu „Naša mašta smišlja svašta“. Ista grupa, zajedno sa drugarima iz vrtića u Šašincima, posetila je i Biblioteku „Gligorije Vozarović“, gde su uz radionice i priče dobili svoje prve članske karte.

Projekti vezani za zanimanja odveli su decu na neobična mesta. Mališani iz „Đurđevka“ su u okviru projekta „Putovanje“ istraživali hotel „Srem“, učeći o poslovima recepcionara, kuvara i konobara. U isto vreme, „Zmajevi“ iz Divoša imali su dan za pamćenje u Čalmi, gde ih je u apoteci „Galen Pharm“ ugostila jedna od mama, a posetili su i lokalnu prodavnicu.

Zdravlje i osmeh na prvom mestu

„Pčelica“ je ove nedelje stavila snažan akcenat na zdrave životne stilove. U vrtiću u Velikim Radincima održan je „Bazar zdravlja“ pod sloganom „Osmeh svakog deteta je dragocen“, dok su „Zmajevi“ iz Divoša hrabro posetili Dečije stomatološko odeljenje. U radionici „Mali čuvari osmeha“ pregledali su zubiće i za hrabrost dobili medalje. Ista grupa ugostila je i stručnjake iz Zavoda za javno zdravlje, sa kojima su razgovarali o zdravoj ishrani. Da se zdravlje uči od malih nogu, pokazali su i u „Leptiriću“ obeležavanjem Dana jabuke, povezujući voće sa oralnom higijenom.

Mašta, umetnost i zajedništvo

Kreativnost je cvetala širom ustanove. U vrtiću „Lane“ održana je interaktivna predstava „Putujuća laboratorija“, dok su deca u Kuzminu, kroz priču o braći Rajt, pravila papirne avione. U „Čuperku“ su šakama oslikavali „Jesenje drvo“, a u Zasavici II je organizovana radionica „Jesenja slika“ sa školarcima. Čak i oni najmlađi, jaslena grupa iz „Maslačka“, obeležili su Svetski dan hleba, vežbajući motoriku mešenjem testa.

Snaga zajednice i stručno usavršavanje

Da vrtić nije izolovano ostrvo, pokazala je divna volonterska akcija u „Lanetu“, gde su volonteri kompanije „Eaton“, zajedno sa roditeljima, ofarbali dvorišni mobilijar, stvorivši lepše okruženje za igru.

Paralelno sa ovim aktivnostima, „Pčelica“ kontinuirano ulaže u svoj kadar. Stručne saradnice pohađale su trodnevnu UNICEF-ovu obuku „Briga o roditeljima“, dok je vaspitačica Tatjana Milivojčević predstavljala ustanovu na Međunarodnom naučnom skupu u Tuzli, sa radom o percepciji dramskog teksta kod dece.

Ovako dinamična nedelja u „Pčelici“ jasno pokazuje da je svaki dan nova prilika za otkrivanje, učenje i stvaranje srećnog detinjstva, uz nesebičnu podršku vaspitača i cele lokalne zajednice.

