Četiri nesreće na sremskim putevima
11. avgust 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Inđije, Sremske Mitrovice i Rume, registrovane su četiri saobraćajne nezgode. Povređene su četiri osobe.

