Uhapšen prvi čovek „Promont“ grupe, sumnja se na pranje novca i utaju poreza

U nastavku akcije borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Sektorom poreske policije, Operativnim odeljenjem Kragujevac-Odsek Kragujevac, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su pet osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela pranje novca i poreska utaja.

Uhapšeni su M. C. (1963) odgovorno lice PD Promont Group DOO Novi Sad, G. L. (1976) finansijski direktor PD Promont Group DOO Novi Sad, O. K. (1964) odgovorno lice PD „OKI NP Gradnja, DOO Novi Pazar, B. R. (1982) vlasnik i odgovorno lice PR „Dušan kop“ Erdeč, Kragujevac i Z. D. (1980) faktički vlasnik i odgovorno lice PR „Laki kop 2016“ Kragujevac.

Sumnja se da je M. C. tokom 2017., 2018. i 2022. godine, sa računa privrednog društva izvršio uplatu novca u iznosu od 156.713.277 dinara na račun PD „OKI NP Gradnja“, PR „Laki kop 2016“ Kragujevac i „Dušan kop“ Erdeč, Kragujevac, a po osnovu ispostavljenih lažnih računa za građevinske radove koji nisu izvedeni, kao i uvećanih faktura za izvedene građevinske radove.

M. C. se sumnjiči da je podstrekavao O. K. da utiče na Z. D. i B. R. da uplaćeni novac u iznosu od 93.106.311 dinara dalje prenesu na veći broj preduzetničkih radnji, što su i učinili. Od vlasnika preduzetničkih radnji podignuti novac su preuzimali i za sebe zadržavali dogovoreni procenat za izvršenu uslugu, a ostatak je, kako se sumnja, Z. D. predavao na ruke O.K., a on dalje M. C., dok je iznos od 33.810.299 dinara O. K. podigao preko drugih privrednih društava i takođe vratio na ruke M. C. sve u ukupnom iznosu od 82.988.299 dinara.

Osumnjičeni M. C. je dao nalog da se u računovodstvu preduzeća evidentiraju lažni računi u ukupnoj vrednosti od 228.423.469 dinara za koji iznos je neosnovano umanjio prihode svog privrednog društva, uz pomoć G. L., O. K., B. R., Z. D. i na taj način izbegao obračun i plaćanje poreza na dobit u iznosu od 34.263.520, čime je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 82.988.299 dinara, a naneo štetu budžetu Republike Srbije za iznos od 34.263.520 dinara.

Osumnjičeni su, uz krivičnu prijavu, sprovedeni javnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije nastaviće dalji rad na suzbijanju korupcije na teritoriji Republike Srbije.

