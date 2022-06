Najava isključenja struje za utorak, 28. jun

Za utorak, 28. jun najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Erem od 09:00 do 10:00 časova

celo selo

Sremska Mitrovica od 09:00 do 10:00 časova

“Кnežević trejd” – ul. Voganjski put bb

Erem od 10:00 do 11:00 časova

silosi Erem

Sremska Mitrovica od 10:00 do 11:00 časova

D.o.o. “Filip Filipović” – ul. Voganjski put b.b.

Sremska Mitrovica od 11:00 do 12:00 časova

“Tabeks” – ul. Rumski put b.b. (50)

Poljoprivredno gazdinstvo – ul. Voganjski put b.b.

Sremska Mitrovica od 12:00 do 13:00 časova

Voganjski put b.b

“Agrooptimum“ – ul. Voganjski put b.b.

Kukujevci od 09:00 do 11:00 časova

Svetog Save od broja 2 do 14 i broj 5

Pravoslavna crkva – ul. Svetog Save broj 10

Srpskih vladara od broja 1 do 25 i od 10 do 30

Vojvode Sinđelića od broja 1 do 13 i od 2 do 16

Pošta – ul. Vojvode Sinđelića broj 2

Ambulanta – ul. Vojvode Sinđelića broj 4

Desanke Maksimović od broja 1 do 59, od 2 do 70a i bb

Škola – ul. Desanke Maksimović broj 2

Cara Lazara od broja 1 do 35, od 2 do 40 i broj 49

Republikanska od broja 1 do 21 i od 2 do 26

Fruškogorska od broja 1 do 43 i od 2 do 48

Kukujevci od 12:00 do 14:00 časova

Vuka Кaradžića od broja 21 do 105 i od 18 do 74

Grčkog prijateljstva od broj 3 do 5, od 4 do 18 i bb

Železnička broj 1

