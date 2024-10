Kako zakazati specijalističke preglede?

Na inicijativu gradonačelnika Sremske Mitrovice nedavno su uvedne nove mere koje će doprineti poboljšanju funkcionisanja zdravstvenog sistema na teritoriji Grada, odnosno boljoj i dostupnijoj zdravstvenoj zaštiti svih građana. To se odnosi, pre svega, na zakazivanje specijalističkih pregleda kod izabranog lekara u Domu zdravlja, kao i na novi sistem rada ultrazvuka i ukidanja čekanja rezultata laboratorijskih nalaza.

Prema rečima dr Adila Elhaga, v.d. direktora Doma zdravlja Sremska Mitrovica, do sada je sistem zakazivanja funkcionisao tako što su se termini za specijalističke preglede davali jednom mesečno, od 1. do 5. u mesecu.

-U tom periodu izabrani lekari zakazivali su svojim pacijentima preglede kod nekog od specijalista, ali se često dešavalo da nema dovoljno termina do sledećeg meseca. A onda, kad dođe taj naredni mesec pacijentov izabrani lekar od 1. do 5. u mesecu radi posle podne, pa pošto se termini “izbacuju” pre podne ispusti se zakazivanje za taj mesec i tako se gubilo vreme. Takođe, kada se termini zakazuju na mesečnom nivou jedan od problema bude i taj što ni sam lekar specijalista ne zna šta sve može mu iskrsne u tom periodu kada ima već zakazane preglede. Zbog toga smo se dogovorili da krenemo sa nedeljnim izdavanjem termina i to svakog svakog petka, zato što lekar specijalista zna koji će dan u toj narednoj sedmici raditi u ambulanti i koliko termina može da ima. Ovaj sistem zakazivanja počeo je 30. avgusta i već u prvoj nedelji smo imali dobre rezultate takvog načina rada, jer smo sa liste čekanja skinuli oko 30 posto ljudi. Verujem da ćemo na ovaj način do kraja godine uspeti da eliminišemo liste čekanja i da će pacijent kod svog izabranog lekara moći da zakaže termin kod bilo kog specijaliste odmah za sutradan ili eventualno za sledeću nedelju – objašnjava o novom sistemu zakazivanja pregleda dr Adil Elhag, v.d. direktora Doma zdravlja Sremska Mitrovica.

On dodaje da je praksa u ambulantama da se svaki pacijent nazove telefonom da mu se saopšti datum i vreme zakazanog specijalističkog pregleda, kao i da bude obavešten da ga uput čeka na šalteru. Međutim, u međuvremenu je nastao problem zbog onih koji se ne odazovu na te preglede, tako da se dešavalo da, recimo, od zakazanih 11 pacijenata, njih pet se nije pojavilo u datom terminu. Novina je da od sada ukoliko kažu da im taj već zakazani termin ne odgovara traži im se novi, a na to mesto se upisuje drugi pacijent, pošto ih ima dosta koji čekaju.

S. M.

