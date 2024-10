Biciklistička inicijativa Sremska Mitrovica u saradnji sa Turističkom organizacijom Grada Sremska Mitrovica, organizovala je događaj Centar bez automobila – kroz Sirmijum na biciklu. U duhu Evropske nedelje mobilnosti, održan je biciklistički dan za najmlađe sugrađane i promocija novog mobilnog biciklističkog poligona. Ova manifestacija je okupila ljubitelje biciklizma i podigla svest o važnosti alternativnih načina prevoza, sa posebnim fokusom na zdravlje i ekologiju.

Kako je istakao Petar Samardžić, v.d. načelnika Gradske uprave za E-poslove i urbanu mobilnost, Grad je prepoznao značaj i podržao ovu manifestaciju koja je obuhvatila i Dečji dan mobilnosti.

-Kretanje na dva točka veoma je važno za budućnost našeg grada, jer ako želimo da živimo u gradu koji se ubrzano urbanistički razvija i širi, a da pritom bude prohodan, pristupačan, nezagađen, udoban i komforan za život i da bude nezagušen automobilskim saobraćajem, moramo mnogo da poradimo na načinu našeg razmišljanja i promeni svesti, ali i na promeni načina kretanja u saobraćaju. Ovu manifestaciju bih nazvao mitrovačkim Dečjim danom mobilnosti, jer se organizuje u duhu nedavne Evropske nedelje mobilnosti, usmerava na upotrebu bicikala u saobraćaju, a i zaista na jedan pravi način menja putničku svest, ponašanje i navike. To je nekako najlakše i najbolje ostvariti ako se krene od najmlađih Mitrovčana. Danas smo iskoristili priliku da promovišemo i naš novi mobilni biciklistički poligon koji je namenjen najmanjim sugrađanima. U narednom periodu on će putovati od škole do škole, po selima i u gradu, i omogućiti deci da se upoznaju sa pravilima i propisima, kao i saobraćajnim ponašanjem, a pritom i da se malo obuče, odnosno da porade na spretnosti tokom vožnje bicikala u saobraćaju – istakao je Samardžić.

Na Trgu Ćire Milekića, najmlađi Mitrovčani mogli su da učestvuju u prezentaciji mobilnog poligona, potom u trci i takozvanoj sporoj trci, u Ulici Vuka Karadžića, vožnji „arheobajk” rutom i da pogledaju izložbu neobičnih vozila na pedale, kao i izložbu dečijih likovnih radova o temi bicikliranja. Poligon za školsku decu od 7 do 15 godina održan je na parkingu kod Hotela „Sirmijum”.

U ime Udruženja Biciklistička inicijativa Sremska Mitrovica Slavenka Mitrović Lazarević, arhitekta, istakla je da ovo Udruženje radi na poboljšanju bezbednosti u saobraćaju za sve učesnike, uključujući bicikliste, pešake i roditelje sa decom.

-Nažalost, u poslednje vreme situacija je teška, biciklističke staze su u lošem stanju, trotoari su neadekvatni, a gužva u saobraćaju je prevelika. Verujemo da će naše akcije imati efekta, i mislim da su već donele pozitivne promene. Organizujemo “kritične mase” kako bismo promovisali bicikliranje kao idealan način kretanja kroz Mitrovicu. S obzirom da je naš grad ravan i po veličini odgovara biciklistima, a da ljudi ovde vole da voze bicikle, Mitrovica je idealna za biciklizam. To je praksa koja se danas promoviše širom sveta zbog zaštite životne sredine i problema sa preopterećenjem gradova motornim saobraćajem. Kroz naše manifestacije pokazujemo da se delovi grada mogu zatvoriti za saobraćaj, a da se život ne mora blokirati. Pored vožnje biciklima, organizujemo i poligone za decu kako bi se učila pravilima saobraćaja. Takođe, prezentujemo interesantna vozila na pedale koja su napravili ili nabavili naši članovi. Posebno bih istakla i likovne radove koje su radila deca iz škole u Laćarku na temu biciklizma. Na kraju manifestacije, izveli smo vožnju biciklima kroz grad, u jednom krugu, nekadašnjom površinom antičkog grada Sirmijuma. Na ovaj način pokazujemo i turistički potencijal našeg grada, jer je ova oblast od 75 hektara idealna za obilazak biciklima. Tokom vožnje, prikazali smo i aplikaciju koja pruža informacije o interesantnim tačkama ispod nas dok se krećemo biciklima, a razvijena je u saradnji sa Muzejom Srema u sklopu jednog međuregionalnog projekta – rekla je Lazarević.

Mladen Kovač iz Agencije za bezbednost saobraćaja dodao je da ova Agencija rado podržava ovakve manifestacije, jer promovišu nešto što je dobro, ekološki prihvatljivo i zdravo, a to su pešačenje i vožnja bicikla.

-Naš zadatak je da obezbedimo da sve to bude i bezbedno i zato smo danas ovde da razgovaramo sa građanima o važnosti bezbednog učešća u saobraćaju. Sam naziv manifestacije, “Centar bez automobila”, sugeriše suštinu ovog pokreta, ono čemu teže svi svetski gradovi koji su razumeli problem urbane bezbednosti. Veoma je važno da u centralnim gradskim ulicama imamo infrastrukturu namenjenu pešacima i biciklistima, da ograničenje brzine bude 30 kilometara na sat, to se smatra bezbednom brzinom. Amsterdam je na 80 posto svoje teritorije uveo ovo ograničenje, što pokazuje koliko je ovakav pristup efikasan. Želim da i Sremska Mitrovica krene tim putem, da njen centar bude svaki dan posvećen pešacima i biciklistima – rekao je Kovač.

Na ovaj način obeležena je Evropska nedelja mobilnosti, kao i Svetski dan bez automobila, na prometnim ulica našeg grada. Organizatori ističu da je ovo samo mali deo kojim žele da podsete sugrađane na zdrav način života.

S. Mihajlović

