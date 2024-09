Obaveštavaju se potrošači da će zbog radova na magistralnom gasovodu MN042, koje izvodi Transport gas Srbija, doći će do obustave snabdevanja prirodnim gasom od utorka 24. septembra u 13 časova do subote 28. septembra do 15 časova.

Obustava će se odnositi na sledeća naselja: Beška dunavska obala, Krčedin, Maradik, Maradički krst, Čortanovci, Novi Slankamen, Stari Slankamen i Slankamenački vinogradi.

