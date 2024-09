Fudbal iza zatvorskih rešetaka

Međunarodni fudbalski turnir u okviru Erasmus+ projekta “ Football Works” održan je nedavno u Kazneno popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici. Projekat ima za cilj da pruži podršku osuđenim licima kako bi po otpustu mogli lakše da se reintegrišu u zajednicu i budu konkurentniji na tržištu rada. U tu svrhu, koristi se sport, posebno fudbal kao svojevrsni katalizator promena zajedno sa psihoedukativnim radionicama, a sve u cilju razvijanja potrebnih veština i samopouzdanja učesnika.

Na turniru je učestvovalo osam ekipa, pa su tako fudbal igrali timovi iz partnerskih zemalja – Holandije, Nemačke, Norveške, Ujedinjenog Kraljevstva i Republike Irske, kao i dve ekipe dve sastavljene od (bivših) osuđenih lica mitrovačkog Zavoda.

Prema rečima Aleksandra Alimpića, upravnika ove korekcione ustanove Zavod već godinama učestvuje u različitim projektima resocijalizacije, te podsetio da su u tu svrhu korišćeni psi, kao i konji. U projektu “Football works” Zavod učestvuje od 2023. godine i do sada je kroz program uspešno prošlo 25 osuđenih lica. Neki od njih su otpušteni iz ustanove po isteku kazne ili po osnovu uslovnog otpusta.

-Veoma sam ponosan što imamo priliku da kao jedini Zavod u Srbiji, zajedno sa partnerima iz još nekoliko država organizujemo međunarodni turnir, kao jedan od vidova resocijalizacije osuđenika. Nosilac projekta je Ministarstvo pravde Kraljevine Holandije, a finansiran je od strane Erasmus+ fondacije – kratko je objasnio Alimpić i istakao da je turnir u mitrovačkom Zavodu za sada prvi koji je održan van Holandije, a da osim sportskih aktivnosti program podrazumeva niz radionica koje imaju za cilj da pripreme osuđenike za postepeni prihvat i podršku u traženju posla po otpustu.



Upravnik je dodao da je uz sve navedene aktivnosti nekoliko osuđenih lica angažovano u lokalnom gradskom klubu “Radnički” na različitim poslovima.

Marko Čobanov, službenik tretmana KPZ Sremska Mitrovica objasnio je da bi se postigli ciljevi projekta koristi se jedinstvena metodologija koja, ako se pokaže uspešnom, može biti primenjena i u ostatku Evrope. Metodologija “Football Works” predstavlja trostepeni put ka prirpemi osuđenih za njihovu reintegraciju nakon otpusta i lakše snalaženje na tržištu rada koristeći raspoložive resurse. Prvi korak, objasnio je Čobanov, jeste osnaživanje kroz sport i fudbal unutar zatvora, a u okviru kog se radi na tome da osuđena lica usvoje vrednosti kao što su timski rad, poštovanje, proaktivnost, profesionalnost, preuzimanje inicijative… Drugi korak podrazumeva razvijanje osnovnih “tvrdih” i “mekih” veština kroz psihoedukativne radionice, a treći korak praktičnu obuku, volontiranje ili plaćeni posao u profesionalnim fudbalskim klubovima.

Gerko Brink, koordinator projekta kratko je istakao da je zadovoljan dosadašnjom realizacijom, ali da je još uvek rano govoriti o rezultatima istog.

-Očekujemo dobre rezultate projekta, mada još uvek ne možemo o njima konkretno govoriti. Ono što je dobar pokazatelj da idemo u pravom smeru jeste veliki broj zatvorenika koji je uključen u projekat. Pređašnje iskustvo u projektima koji su imali isti cilj bili su dosta dobri, okvirno oko 50 procenata onih koji su napustili zatvore su se zaposlili i rade, što je veoma ohrabrujuće – reči su Brinka.

Učesnik projekta J.D. izrazio je zahvalnost što je imao mogućnost da bude deo ne samo turnira, već i edukativnih radionica, za koje veruje da će mu pomoći u traženju zaposlenja posle izlaska iz zatvora.

-Fudbal je ono što me je privuklo ovom projektu, međutim doneo mi je puno više osim fizičke aktivnosti. U okviru projekta sam naučio kako da napišem radnu biografiju, na koji način da razgovaram sa poslodavcem, da vladam svojim emocijama i razmišljam o stvarima o kojima to nisam ranije. Nadam se da ću iz projekta izvući maksimum i da će mi sve ono što sam usvojio tokom učešća u projektu pomoći po izlasku iz zatvora – rekao je osuđenik i za sam kraj dodao da je u Zavodu zaposlen na građevinskom održavanju, te da je zahvaljujući tom angažovanju osposobljen da sazida kuću od temelja do krova.

