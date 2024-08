LAĆARAK: Zelenilo umesto deponije

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović je sa saradnicima obišao prostor bivše laćaračke deponije i istakao da je ovaj ekološki problem trajno rešen. Dugogodišnji problem na kraju Železničke ulice u Laćarku rešen je kroz projekat Ministarstva zaštite životne sredine koje je opredelilo oko 13 miliona dinara i Grada Sremska Mitrovica sa oko četiri miliona dinara. Gradonačelnik je tokom obilaska bivše deponije istakao ekologiju kao prioritet njegovog tima.

-Ekologija je jedan od prioriteta u aktivnostima mog tima i time ćemo se baviti. Mi smo slušali Laćarce, njima je ova deponija bila ogroman problem. Ovaj devastiran prostor je postojao 20 godina, otpad se donosio sa svih strana. Gledali smo kako to da rešimo i zajedno sa Ministarstvom zaštite životne sredine su projektom iznađena finansijska sredstva i uzelo se to da se uradi. Ovu deponiju smo trajno rešili, uz preventivne mere i neke mere koje ćemo represivno koristiti, ukoliko neko bude donosio i dalje otpad. Posao još nije gotov, sledi nam velika sadnja drveća na jesen, 300 novih stabala ovde oko deponije, kada vremenske prilike dozvole. Kada to uradimo, možemo da kažemo da je posao gotov, izjavio je gradonačelnik.

Nedimović se zahvalio resornom Ministarstvu i naglasio je da ovakve ekološke bombe više ne smeju da se dese, te da će se sprovoditi preventivne i represivne mere nadzora.

-Neizmerno sam zahvalan Ministarstvu životne sredine koje je dalo novac i prepoznalo ovaj projekat. Sad ostaje na nama da pratimo situaciju, da izlazimo na teren, da eventualno one koji bi hteli baciti smeće sprečimo u tome. Fizički više ne mogu to da urade, mogu da pokušaju, ali postoje barijere putem ovih ograda i barijere putem kanala, kao i video nadzor. Kamere su već instalirane, imamo kontrolni centar koji 24 sata pokriva ovu lokaciju, ako se nešto desi, komunalna milicija izlazi na lice mesta, reaguje, naplaćuje kaznu ili mandatnu ili piše prijavu ukoliko je reč o nekom ozbiljnijem prekršaju. Ako treba, menjaćemo gradsku odluku o tome, jer ovo zaslužuje najstrože kažnjavanje, dodaje gradonačelnik Nedimović.

Izvođač radova je firma “Hidrograđevinar”, a direktor Milorad Kovačević kaže da je na početku napravljen dobar plan separacije otpada:

-Posle više godina i problema ove deponije u Laćarku, uspeli smo da je konačno dovedemo u red i da privedemo ovu parcelu nameni. Površina parcele je oko 12,5 hektara, a gro smeća je bilo na 4,5 hektara površine. Ukupno 44.920 kubika smeća, što komunalnog, građevinskog šuta, zemlje je očišćeno. Komunalni otpad je odložen na Regionalnu deponiju “Srem-Mačva”, građevinski šut na Luku “Leget”, a čistom zemljom smo ovde popunjavali rupe. Mi smo napravili dobar plan, gde smo velike komade građevinskog šuta morali razbijati da bi mogli to utovarati u kamione i voziti, komunalni otpad je odvajan na licu mesta, tovaren na posebne kamione i po propisima odvožen na regionalnu deponiju. Ostalo je još da se pošumi, da se posadi drveće, to smo ostavili dok budu vremenske prilike u jesen da se uradi. Ovde je iskopan kanal i stavljene su dve ograde, jedna odbojna i jedna zaštitna da ne mogu više građani da prilaze i da u parcelu ponovo istovaraju smeće. Ostavljena je kapija na sredini gde se može prići i urađen je jedan put po sredini deponije gde može da se priđe za slučaj za zemlju ili sitan građevinski šut da se i dalje ove rupe popunjavaju, ako bude bilo potrebno, kaže Kovačević.

Sa divlje deponije u Laćarku izvučeno je više od četiri i po hiljade kamiona smeća, ističe Nedimović.

-Zamislite kolonu 4.500 kamiona, pa ako je jedan kamion prosečne dužine 10-12 metara, pa zamislite 4.500 puta 10, to je 45.000 metara, 45 kilometara duga kolona kamiona smeća je odavde odneta. Te plastične stvari pokazuju u stvari koliko je veliki posao urađen i mislim da slike kako je to izgledalo ranije, kako to izgleda sada, da to ne može da se prepozna. Ali sad nije kraj posla. Sad je moramo da kontrolišemo, moramo da preveniramo celu stvar i ako treba sutra i da kažnjavamo i ovo je jedan veliki posao koji je odrađen i biće dosta još posla ove vrste. Ostaje na onome ko je vlasnik zemljišta da upravlja njime. Deponija je nastala nemarom brojnih građevinaca sa prostora Laćarka, Martinaca, nisu ovo mogli Mitrovčani da donesu, ne mogu oni stići dovde. Ovde je nekada postojala fabrika “Varda”, to je deo drvnog kombinata, neverovatno kako je to vremenom devastirano i to je slika i prilika onih prvih par godina posle 2000. kad su rušene fabrike. Ovde sad dobijamo s druge strane, jednu korisnu stvar, građevinsko zemljište na kom može da se radi. Laćarak postaje toliko atraktivna lokacija. Dakle, rušenjem “Vardinih” objekata, pa i rušenje “1. novembra”, kada je neko smatrao da ovde može da baca građevinski šut, nastala je ova deponija. U to vreme, Sremska Mitrovica nije bila toliko bogata da je mogla ovo sve da uradi, sad Mitrovica ima dovoljno novca, zajedno sa državom, da može ovo da reši za kratko vreme, zaključio je gradonačelnik Branislav Nedimović.

