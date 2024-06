BICIKLISTIČKA INICIJATIVA SM: Život je lepši na biciklu!

Udruženje “Biciklistička inicijativa Sremska Mitrovica” je osnovano 2022. godine sa ciljem da se promoviše održiva urbana mobilnost, zaštita životne sredine i pravičnost – jednake mogućnosti za sve. Održivost u urbanom saobraćaju je postala važna tema poslednje decenije u čitavom svetu, kako zbog problema sa klimatskim promenama, zagađenja i gužvi, tako i zbog pandemije kada je došlo do velike popularizacije bicikliranja u velikim gradovima u Evropi.

S tim u vezi, za “Sremske novine” razgovarali smo sa Sašom Kiš, predstavnikom Udruženja građana “Biciklistička inicijativa Sremska Mitrovica”.

-Mitrovica je idealna za bicikliranje zbog malih razdaljina, ravnog terena i navika naših sugrađana, kojima je dugo bicikl bio omiljeno prevozno sredstvo. Nažalost, poslednjih godina se to promenilo na štetu bicikliranja zbog sve većeg broja automobila na ulicama i nedovoljne bezbednosti za sve ostale učesnike u saobraćaju – naročito bicikliste. Bezbednost se postiže dobrom infrastrukturom koja nama, nažalost, u gradu nedostaje jer biciklističkih staza ima malo i nepovezane su. Naše Udruženje okuplja više desetina članova, ali je u organizaciji stalno aktivno nas desetak. Članove povezuju isti navedeni ciljevi i ljubav prema bicikliranju na različite načine – neki vole samo da se voze do posla i pijace, neki treniraju, neki se rekreiraju, neki od nas vole ozbiljne drumske vožnje, neki vole planinske vožnje, neki uče decu ili prate decu dok voze, neki se bave inovatorstvom u vezi sa biciklima i drugim vozilima na pedale… Aktivnosti su nam usmerene na promociju i popularizaciju bicikliranja u gradu i zagovaranje popravljanja uslova za bicikliranje kod Gradske uprave – priča naš sagovornik i dodaje:

– Jednom mesečno organizujemo grupne vožnje kroz grad na koje pozivamo sve sugrađane. Vožnje, koje treba da pomognu da se svi informišu o potrebi bolje bezbednosti biciklista, se kao i u svetu zovu “Kritična masa”. Osim toga, organizujemo jednom godišnje anketiranje građana o bezbednosti bicikliranja i pregled svih kritičnih tačaka za bicikliste u gradu o čemu obaveštavamo Gradsku upravu. Uz to dajemo predloge za neka rešenja problema za bicikliste u gradu i verujemo da će Gradska uprava naći način da počne da ih rešava – kaže Saša Kiš, predstavnik Udruženja građana “Biciklistička inicijativa Sremska Mitrovica”.

Prema njegovim rečima, prošle godine, u Svetskoj nedelji održive urbane mobilnosti zajedno sa Turističkom organizacijom Grada, Muzejom Srema i Gradskom upravom organizovali su manifestaciju “Sirmijum na biciklu – centar bez automobila”, na kojoj su zatvorili centar za saobraćaj, imali predavanja, poligone za decu i odrasle i predstavljanje turističke “Arheobajk” ciklorute kroz grad.

Takođe, održane su prezentacije o značaju bicikliranja u gradu u Mitrovačkoj gimnaziji, zajedno sa đacima. Članovi ovog Udruženja organizovali su više puta i podelu svetala za bicikle, a pre oko mesec dana su zajedno sa beogradskim Udruženjem Ulice za bicikliste, Saobraćajnom policijom i Agencijom za bezbednost saobraćaja organizovali podelu svetala i drugih biciklističkih rekvizita. Osim promovisanja održive urbane mobilnosti želja im je da pomognu da Mitrovica postane značajan centar cikloturizma jer se nalazi na pravcu Savske rute koja povezuje Beograd i Ljubljanu duž Save.

– Postalo je teško voziti bicikl po gradu. Ima nas vrlo spretnih kojima nije problem da se snađemo ni na međugradskim turama, državnim putevima, ali nije cilj Udruženja i Grada da bicikliranje bude moguće samo za nas pojedince… Cilj je da u gradu bude pravično za sve i bezbedno, tako da bicikliraju i deca i stari, kao i da kretanje bude bezbedno i neotežano i za ljude koji su u kolicima i one koji guraju decu u kolicima… Nažalost, sa nedovoljnom biciklističkom infrastrukturom veliki broj ljudi koji bi inače biciklirali se to ne usuđuju – kaže Saša i objašnjava:

-U evropskim gradovima se jako stimuliše bicikliranje da bi se smanjilo zagađenje, gužve u saobraćaju u centralnim zonama i da bi se kod stanovnika stvorile zdrave navike, s obzirom da je vožnja bicikla dobra za zdravlje. Često se na neki način smanjuju mogućnosti kretanja i parkiranja privatnim automobilima kroz centralne zone, dok se sve prilagođava pešacima, kolicima, biciklima… Verujemo da je to budućnost i našeg grada. A biciklom se stiže u Mitrovici svuda brzo, jer je ovde za bicikl sve blizu, lako se parkira i zaključava pošto uvek negde ima neki biciklarnik blizu, a uz to je i mnogo zdravije nego sedenje u kolima. Čak su i komunikacija, druženje i raspoloženje bolji na biciklu, jer ljudi u automobilima nemaju mogućnost da se jave i popričaju u prolazu, kao što to mogu pešaci i biciklisti. Zato, pozivamo građane da što više voze bicikle i pešače, i da na taj način učine sebi i drugima život prijatnijim, a vazduh u gradu boljim – poručuje Saša Kiš, predstavnik Udruženja građana “Biciklistička inicijativa Sremska Mitrovica”.

“Kritična masa”

– Grupne vožnje “Kritična masa” se organizuju jednom mesečno, subotom ili nedeljom – malo smo “mekši” nego zagovornici Kritičnih masa u svetu, jer ne radimo to kao tamo – petkom na kraju radnog vremena. Rute određujemo svaki put u skladu sa nekom temom – Biciklom do škole, Biciklom na posao, Osvetli se (prednovogodišnja), Vožnja pod maskama (februarska), Obiđimo Sirmijum biciklom, Majska vožnja (obilazimo Laćarak), Vozimo obilaznicom oko grada,… Trudimo se da svaki put organizujemo vožnju nekom novom rutom i novom temom, osim ove prve dve stalne teme – do posla i do škole, koje se ponavljaju. Rute su planirane tako da imaju dužinu oko 10 kilometara.

Obično na njima učestvuje 50 do 100 ljudi, osim u decembru i februaru kada nas bude manje. Uz nas po pravilu bude pratnja saobraćajne policije na čemu smo im vrlo zahvalni. Poslednjih meseci nam se pridružuje i veći broj dece i mladih što nas raduje i zbog čega smo ponosni. Đaci i nastavnici mitrovačkih škola su vrlo uspešni na takmičenjima o saobraćaju i sa njima imamo lepu saradnju – dodaje Saša Kiš.

S. Mihajlović

