Saniranje regionalnog kolektora Stara Pazova po hitnom postupku

Potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović obišla je radove na sanaciji regionalnog kolektora Stara Pazova, po čijem će završetku problem stanovnika, ne samo te, već i gradske opštine Zemun, biti trajno rešen.

Vujović je istakla da se sanira kolektor po hitnom postupku, jer su to tražili građani Stare Pazove i gradske opštine Zemun, i navela da su problemi koji su nastali usled pucanja kolektora u Staroj Pazovi, koji nije dobro funkcionisao, dovodili do izlivanja otpadnih voda i fekalija koje su stizale sve do Busija.

-Želim posebno da zahvalim izvođačima radova koji su mi rekli da će sanacija naprslog kolektora biti završena pre roka, jer je ovaj projekat važan za građane Stare Pazove i Zemuna – objasnila je Vujović.

Potpredsednica Vlade je dodala da će Ministarstvo koje vodi uvek podržati dobre projekte, koji su u najboljem interesu građana.

Vujović je navela i da Ministarstvo ima odličnu saradnju sa opštinom Stara Pazova, gde su već realizovani projekti pošumljavanja, a u naredne četiri godine u planu su i drugi zeleni projekti.

Tekst i foto: www.srbija.gov.rs

