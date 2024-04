Mitrovačke odbojkašice predvodile kadetsku reprezentaciju do plasmana na Evropsko prvenstvo

Kadetska odbojkaška reprezentacija Srbije (do 18 godina, 2007. i mlađe) plasiralase na Evropsko prvenstvo, koje će se od 1. do 13. jula održati u Blažu (Rumunija) i Heraklionu (Grčka). Bio je to dvanaesti uzastopni plasman ove reprezentacijenanajviše takmičenje evropskog kontinenta. Ogroman doprinos ovom uspehu dale su i tri igračice GŽOK Srema Mina Mihajlović, Lana Rnjak i Dunja Stanković.

Na kvalifikacionom turrniru održanomu Vrnjačkoj Banji odbojkašice Srbije su savladale ekipe Severne Makedonije sa 3:0 (25:17, 25:15, 25:16), Češke posle velike borbe sa 3:2 (17:25, 25:22, 25:22, 23:25, 15:10), a u borbi za prvo mesto nisu uspele da savladaju Holanđanke koje su bile za trunku bolje i odnele pobedu rezultatom 3:2 (25:21, 19:25, 24:26, 25:18, 15:6).

Srbija je ipak zbog odličnog rezultata kao drugoplasirana uspela da se kvalifikuje. Posle utakmice Mina Mihajlović je izjavila da je srećna zbog pobede i plasmana na Evropsko prvenstvo te da veruje u dobar rezultat na završnom takmičenju, jer će se dve povređene igračice veoma važne za ekipu oporaviti.

Foto: ossrb.org

