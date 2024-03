Monodrama “Šta me opet snađe” pred pazovačkom publikom

„Šta me OPET snađe“ nova komedija – monodrama glumice Anđelke Stević Žugić o večno aktuelnoj temi razvoda biće odigrana u Pozorišnoj sali u Staroj Pazovi u četvrtak, 11. aprila sa početkom u 20 časova.



Glavna junakinja Jovanka Joka Jakovljević, u svojim kasnim 30im, kreće u nezaustavljivu vožnju kroz svoj emocionalni haos u koji je upala nakon razvoda. Brak joj se završio kao loš film, iako je očekivala romantičnu komediju, a život odjednom pretvorio u ring. Konkurencija je oštra, okolina surova, ali i Joka neustrašiva u svakoj svojoj suludoj odluci i tragikomičnoj situaciji. I dok u tom savršenom nesnalaženju pokušava da stvori „novi život“ i „novu sebe“, uz nju je elitni odred podrške, uvek spreman da joj dodatno zakomplikuje život svojim savetima: najbolje prijateljice Cica i Mica, baba i mama, kao i neizbežne astrološkinja i psihološkinja. Standardna formacija odbrane svake žene za njene kuršluse u glavi…

Sve likove igra Anđelka, u svom furioznom i već prepoznatljivom stilu vrsne komičarke, donoseći dozu divlje autentičnosti i hrabrosti, koja istovremeno izaziva smeh, ali i zaista pokreće pitanja o prirodi života nakon razvoda.

Ova predstava nije za one sa slabim srcem, jakim predrasudama i nepogrešivim stavovima. Ovo je za hrabre duše, spremne da se nasmeju u lice izazovima i kažu: „Šta me OPET snađe? Pa, sve najbolje, naravno!“

