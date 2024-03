Mitrovica obeležava 25 godina od početka NATO agresije

Grad Sremska Mitrovica će u nedelju 24. marta u 12 časova obeležiti 25. godišnjicu NATO agresije na Srbiju i SRJ, polaganjem cveća na javnu česmu kod Sokolskog doma u Masarikovoj ulici.

Svi koji žele da polože cveće, treba da dođu na mesto događaja do 11.50h, a pravilo oblačenja za ovu priliku je formalno.

Zbog održavanja ovog programa, u nedelju, 24. marta u periodu od 11.55h do 12.30h biće zatvoren deo Masarikove ulice u Sremskoj Mitrovici i to od raskrsnice sa Ulicom Svetog Dimitrija (ulaz u SUP) do raskrsnice sa Ulicom Svetog Save.

