Podrška prerađivačkom sektoru

Treći javni poziv Projekta konkurentne poljoprivrede Srbije za proizvođače sa teritorije grada na Savi i Srema predstavljen je prošle nedelje u Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici. Ovaj Projekat koji realizuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sredstvima Svetske banke, poznat je kao 50:40:10, što znači da poljoprivrednici mogu da pribave novu opremu uz 50 odsto bespovratnih sredstava iz Projekta, 40 odsto iz kredita i 10 odsto sopstvenog učešća.

Predstavljanju Projekta su prisustvovali članovi projektnog tima, predstavnici Poljoprivredne stručne i savetodavne službe Sremska Mitrovica, zainteresovani proizvođači, a u ime Grada pozdravio ih je zamenik gradonačelnice Petar Samardžić.

-U Sremu smo tokom prethodna dva poziva imali preko 100 zadovoljnih korisnika. Treći poziv objavljen je preko Uprave za agrarna plaćanja u novembru i otvoren je do 29. februara. Namenjen je poljoprivrednim proizvođačima koji se bave otkupom i preradom proizvoda tzv. agregatorima u sedam sektora, prerade mesa, mleka, pčelinjih proizvoda, voća, povrća i starim zanatima. Projekat je takođe namenjen malim i mikro privrednim društvima, prijave mogu da podnesu preduzetnici, privredna društva i zadruge koje imaju do 50 zaposlenih, pet miliona obrta i koje u svom sastavu nemaju više od 25 odsto javnog kapitala ili nisu povezana lica sa velikim ili srednjim preduzećima. Finansiramo od 25 do 400 hiljada evra za pojedinačne projekte – rekla je Ivana Antić, članica Tima za realizaciju Projekta i specijalista za društvene standarde.

Prethodna dva poziva su bila namenjena proizvođačima voća i povrća i uzgajivačima stoke. Sredstva mogu da se iskoriste za mehanizaciju, opremu, inovacije, energetsku efikasnost, moguće je graditi objekte, uložiti u sve što je predmet investicije od značaja. U obzir dolaze čak i troškovi za konsultantsku pomoć oko pripreme dokumentacije i apliciranje. Očekuje se da će prerada grožđa biti sektor u ovom pozivu u kome će biti najviše podnetih prijava.

Vlasnik radnje za proizvodnju mesnih prerađena “But&Co”, Milenko Jovanović iz Laćarka, koja posluje već osam godina na tržištu, konstantno širi svoje kapaictete zahvaljujući podsticajima na nivou Republike i Pokrajine.

-Sada je korak za ozbiljnije širenje u proizvodnji koje iziskuje mnogo veća sredstva. Nabavku novih mašina je nemoguće finansirati sopstvenim sredstvima i upravo ovaj projekat se tu pokazuje kao dobro rešenje, sa bespovratnim delom, upakovan sa kreditom banke što nama najviše odgovara, kao i to što se sve plaća prilikom preuzimanja robe, tj. nabavke. Spisak želje je velik, mogućnosti nisu baš tolike, pa ćemo videti tačno šta bi i kako uzimali. Sigurno ne bi bili na ovom stepenu razvijenosti, kao kompanija, da smo sve isključivo svojim sredstvima finansirali, tako da nam je pomoć uvek dobrodošla – kaže Laćarac.

Kroz ovaj projekat osnažuju se poljoprivrednici i podiže ekološki i društveni standard. Posebna podsticaj imaju mladi i žene, pa je u Sremskom okrugu u prethodna dva poziva bilo 40 odsto žena i 80 odsto mladih starosti oko 40 godina.

Sve prijave moraju se podneti elektronskim putem, a kao pomoć u popunjavanju prijava i prikupljanju dokumentacije objavljen je video kao uputstvo. Poljoprivredna savetodavna služba stoji na raspolaganju kao pomoć svim poljoprivrednicima da se primene nove tehnologije.

Treći javni poziv otvoren je do 29. februara, a sve potrebne informacije dostupne su i putem mejla info@scap.rs.

