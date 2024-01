Zabranjeno odlaganje pepela u kante i kontejnere

Iz Javnog komunalnog preduzeća „Sava“ upozoravaju korisnike usluge odnošenja smeća da je strogo zabranjeno odlaganje pepela u kante za smeće i u kontejnere postavljene po naseljima pećinačke opštine.

Odlaganje ugašenog, hladnog pepela dozvoljeno je samo u PVC vreće, s tim da ukupna težina vreće ne prelazi 15 kilograma, a iz JKP „Sava“ upozoravaju da neće prazniti kante u kojima pronađu pepeo. Takođe, ukoliko na kantama u kojima se nalazi pepeo nastane mehaničko oštećenje, korisnici će sami snositi troškove nabavke novih kanti.

Odlaganje pepela sa žarom u kante i kontejnere može da dovede do paljenja istih, a postoji i rizik da se požar proširi na okolne objekte u samom naselju. Pored toga, može da dođe do paljenja smeća u kamionu smećaru ili do paljenja smeća na samoj deponiji, što može da prouzrokuje ogromnu materijalnu štetu, a u pojedinim slučajevima i da ugrozi bezbednost građana i radnika JKP “Sava”.

