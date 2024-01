Motel i benzinska pumpa na auto-putu?

Tokom poslednje sednice Skupštine Grada Sremska Mitrovica održanoj krajem prošle godine, usvojeno je i nekoliko tačaka koje su se odnosile na izradu planova detaljne regulacije, među kojima je i poslovna zona sa uslužnim centrom na auto-putu u Sremskoj Mitrovici. O čemu je konkretno reč objasnila je Mirjana Vašut, direktorica Javnog preduzeća za poslove urbanizma “Urbanizam”.

-Za poslovnu zonu u kojoj se nalazi devastirani motel u Sremskoj Mitrovici promenjen je planski osnov, te je zbog toga potrebno izraditi plan detaljne regulacije. Takođe, donete su izmene i dopune prostornog plana Koridora 10 koji sada daje veće mogućnosti za izgradnju uslužnog centra na ovom prostoru. Ovde je došlo do niza konflikata u smislu imovinsko-pravnih odnosa. Zaustavne trake koje su nužne na ovako jednom važnom koridoru se nalaze na privatnom zemljištu, a sam devastirani objekat motela se nalazi u zoni autoputa gde nije dozvoljena izgradnja. Zato je postojala nužnost da se svi ovi konflkti u prostoru reše izradom plana detaljne regulacije, tako što će se omogućiti izgradnja zaustavnih i izlaznih traka i odrediti zona u kojoj je moguće graditi sve sadržaje uslužnih centara na Koridoru 10, pa samim tim i izgradnja novog motela, benzinske pumpe… Krajnje je bilo vreme da se to uradi, jer Sremska Mitrovica kao grad na jednom ovako važnom geostrateškom položaju u smislu pomenutog koridora, treba da ima prostor na kojem će se putnici koji putuju sa zapada na istok zaustavljati. Stari motel mora biti srušen, jer on jednom trećinom stoji u zoni zabranje izgradnje, te zbog toga ne može da se rekonstruiše, nego će se srušiti i izgradiće se novi koji će biti pomeren ka gradu. Takođe, biće izgrađena i nova benzinska puma, a privatni investitor, koji je vlasnik sadašnjeg motela, čeka da plan bude gotov – rekla je Vašut.

