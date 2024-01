Dragan Šaša zamenio Zemun za Sviloš

Zvuke užurbane gradske vreve, automobila i sirena Dragan Šaša davno je ostavio iza sebe, obronci Fruške gore zamenili su vreli asfalt zemunskih ulica i danas on kaže da živi u pravom malom raju.

Još tokom radnog veka Dragan je zamišljao da penzionerske dane provede u prirodi, a svoje mesto pod suncem našao je u malom mestu beočinske opštine – Svilošu gde je još davne 1970. godine kupio plac ne bi li sebi želju i ispunio. Nekada vikendica, a sada Draganov dom izgrađen je već naredne godine.

-Živeo sam u Zemunu i radio u Ministarstvu unutrašnjih poslova, svi koji borave u gradu znaju koliko to zna biti stresno, tako da je moja zamisao bila da se po penzionisanju preselim u mirnije krajeve. Fruška gora mi se činila idealnom, jer je dovoljno daleko, a opet blizu i zaista za mene se i ispostavila kao takva. Nisam ni sanjao da ću toliko uživati u životu koji imam ovde – počinje 74-godišnji Dragan.

Za Sviloš se odlučio sticajem okolnosti, a kako se ispostavilo, odabrao je mesto po svojoj meru. Dovoljno udaljeno od grada, pa tako nema velikih fabrika i postrojenja u blizini, odnosno velikih zagađivača, a opet dovoljno blizu da ukoliko mu nešto što nema u selu zatreba lako i brzo do toga i dođe.

Navikao da radi, on je sebi našao zanimaciju i u Svilošu, pa je tako počeo da se bavi pčelarstvom. Prvo iz hobija, da bi to vremenom preraslo u ozbiljan posao. Broj društava se povećavao i od 1973. kada je imao samo jednu košnicu koju je dobio na poklon, došao je do 200 koliko ih je sada.

S obzirom na veliki obim posla i činjenicu da samostalno ne bi mogao sve da postigne, pčelarstvom je počeo da se bavi i njegov sin, koji sa porodicom i dalje živi u Zemunu, mada kako ističe Dragan, sve češće i više je i sam u Svilošu.

-Sin se, nekako mi se čini, i sam sve više pronalazi ovde, pa tako u Svilošu provede 10-15 dana, ode u grad da radi, te se opet vrati. Prihvatio se pčela uz mene, pa radimo rame uz rame, a mislim da će i sam po penzionisanju da se preseli u fruškogorje. Ja, svakako, ne planiram nigde da idem odavde, uklopio sam se savršeno, svoj sam na svome – kaže Dragan.

