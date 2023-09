Zbog održavanja manifestacije “Centar bez automobila – kroz Sirmium biciklom” u nedelju 1. oktobra doći će do izmene režima saobraćaja u centru Sremske Mitrovice od Parobrodske ulice ispred “Šumarije” do Trga Svetog Stefana 34, u vremenu od 10 do 13 časova.

Iz Preduzeća “Sirmium put” doo mole sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju na predmetnim ulicama.

