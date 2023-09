Evropska noć istraživača i u Inđiji

Ovogodišnja, četrnaesta po redu Evropska noć istraživača u Srbiji biće održana 29. septembra, od 16 do 20 časa, a svi sadržaji biće u potpunosti besplatni za sve posetioce.

Noć istraživača stiže u Inđiju po osmi put i ovaj put poslednji petak u mesecu, tačnije 29. septembar od 16:00-20:00 časova, rezervišite za nauku i umetnost. Kroz temu „Nauka je umetnost!” želja organizatora je da istakne neraskidivu vezu između nauke i umetnosti, promoviše kreativnost, kritičko mišljenje i rešavanje problema kao veštine koje su zajedničke za naučnika i umetnika, a koje ujedno predstavljaju imperative razvoja nauke i društva.

Na ovaj način organizatori žele da inspirišu mlade ljude da budu inovativni i da preispituju i traže kreativna rešenja za različite problem i izazove oko nas.

Tim projekta ReFocuS Art (Road to Friday of Science and Art), zajedno sa naučnicima iz Beograda i učenicima osnovnih i srednjih škola iz Inđije, Beške i Krčedina, pripremili su i ove godine zabavne, interaktivne, naučno-umetničke sadržaje koji će vas čekati u Ulici Vojvode Stepe u pešačkoj zoni.

Evropska noć istraživača biće održana 29. i 30. septembra između 16 i 22 sata u Beogradu, Čačku, Kragujevcu, Trsteniku, Nišu, Leskovcu, Ranovcu, Rekovcu, Zaječaru, Negotinu, Novom Sadu, Šapcu, Kikindi, Kruševcu, Prijepolju, Priboju, Novoj Varoši, Paraćinu, Jagodini, Svilajncu, Despotovcu, Pirotu, Inđiji i Ćupriji. U isto vreme održaće se širom Starog kontinenta.

Ova manifestacija, organizovana se uz podršku Evropske unije sa ciljem da na zanimljiv način afirmiše istraživače i nauku, u Srbiji se realizuje kroz dva projekta: ReFocus Art i SciencesCool.

Koordinator projekta SciencesCool (Science on the move – from lab to streets & school) je Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu u partnerstvu sa Institutom za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu.

Koordinator projekta ReFocuS Art (Road to Friday of Science and Art) je Centar za promociju nauke u saradnji sa Institutom za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ – Institutom od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Prirodno-matematičkim fakultetom iz Niša i Zavodom za zaštitu spomenika kulture Kragujevac.

Projekti su finansirani iz programa „HORIZON EUROPE“, najvećeg programa Evropske unije za istraživanje i inovacione delatnosti, a u okviru potprograma „Marija Sklodovska-Kiri”.

Više informacija o sadržajima, lokacijama i satnici 14. Evropske noći istraživača možete naći na zvaničnom sajtu: nocistrazivaca.rs.

