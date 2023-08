SUMIRAMO КUPALIŠNU SEZONU U SREMU: Ništa od “najtoplijeg leta”

Iako je na početku ovog leta, uprkos hladnom junu i visokom vodostaju reka, vremenska prognoza obećavala da će temperature biti iznad proseka, odnosno da je pred nama “najtoplije leto u istoriji”, meseci jul i avgust su ih demantovali.

Naime, nakon desetak sparnih dana sredinom jula i otvaranja zakasnele sezone kupanja, usledile su takozvane “superćelijske oluje” koje su poremetile planove svih onih koji su želeli da ove godine morsku obalu zamene savskom, dunavskom ili nekim od gradskih bazena.

Među najpopularnijim i najlepšim plažama u Srbiji sigurno su nadaleko poznati mitrovački Brioni. O tome svedoče brojni kupači koji svakog vikenda dolaze iz raznih krajeva zemlje kako bi spas od vrućina potražili upravo ovde, pod suncobranima ili u hladu drveća.

Penzionerka Vera iz Šapca kaže da je prvi put u Mitrovici na plaži bila prošle godine i da joj se veoma svidelo.

-Zato sam sad jedva čekala da sin i unuci otvore sezonu kupanja i da me povedu sa njima, a oni su čekali da se vreme stabilizuje i da se saniraju posledice nevremena koje je nanelo štetu ovoj predivnoj obali. Oduševljena sam kako je sve ovde uređeno, jer iako i mi u Šapcu imamo Savu kao i vi, naša plaža ne može da se uporedi sa vašom. Ove godine nam je otvoren i bazen, ali ja više volim da se kupam u reci nego u bazenu. Osim toga, dok platim ulaz i ležaljke tamo za sve nas, toliko ne potrošim za gorivo i za sladoled u Mitrovici. Ovde mi se, takođe, sviđa i to što često vikendom budu organizovani neki programi ili promocije. Iako ove godine ne idemo na more nismo razočarani jer su za nas vikendi u Mitrovici pravo malo putovanje i letnji izlet na kojem svi uživamo – rekla nam je penzionerka Vera iz Šapca.

Ona dodaje da plažu ocenjuje sa pet plus, nema ama baš nikakvu zamerku, a s obzirom da je videla usput i da se izdaju sobe za prenoćište, kaže da razmišlja o tome da sledeći vikend cela porodica boravi u Mitrovici od petka do nedelje, jer bi to bila prilika i da obiđu neke turističke atrakcije koje grad nudi posetiocima.

Njano oduševljenje plažom deli i mlada Beograđanka Vesna, studentkinja Elektrotehničkog fakulteta. Ona kaže da ovde dolazi na više dana, u posetu drugarici sa fakulteta.

-Ovo mi je treće leto kako deo raspusta provodim u Mitrovici, s obzirom da je život u Beogradu za vreme velikih vrućina postao nepodnošljiv. Razmišljala sam čak i da potražim posao u nekom od kafića u Mitrovici pa da spojim lepo i korisno. Zaista sam oduševljena vašom plažom i mogu čak da priznam i da sam pomalo ljubomorna što ste od relativno malog prostora napravili ovako mesto za uživanje. Istina, mi u Beogradu imamo Adu Ciganliju, ali je tamo uvek prevelika gužva i buka, pa čovek ne može nikada da se odmori i opusti onako kako može ovde – kaže Vesna, studentkinja iz Beograda.

U staropazovačkoj opštini građanima su na raspolaganju tri bazenska kompleksa, nekoliko plaža na Dunavu i ade kod Belegiša. Najposećeniji su kompleks Gradskih bazena smešten bliže Novoj nego Staroj Pazovi i plaža u Starim Banovcima. Onih vrelih dana, kako se otvore kapije Gradskih bazena, tako su ležaljke bezmalo popunjene i svi suncobrani montirani.

-Naše posetioce privlači kristalno čista voda, bezbednost kupača svih uzrasta, prisutnost lekarskih ekipa i, sigurno, cena ulaznice, koju nismo menjali od kada smo počeli da radimo, a ovo je već trinaesta sezona. Ni ležaljke, ni suncobrane ne naplaćujemo a i cene hrane i pića nisu visoke – kaže Željko Mirković, direktor kompleksa Gradskih bazena.

Nažalost, olujni vetar i veliko nevreme u noći između 19. i 20.jula poremetili su dobru sezonu.

-Sezona na Gradskom bazenu u Staroj Pazovi ove godine deli se na period pre i posle nevremena, koje nas je zahvatilo. Imali smo ogromne štete, uništena je ograda, oko 200 ležaljki, mnogo suncobrana… Iako smo brzo osposobili i ponovo otvorili bazene, poseta je znatno manja. Naravno na to utiču i godišnji odmori, mnogi su otputovali, a vreme je promenljivo i hladnije. Ipak, prosečna poseta na bazenu je oko 1.000 ljudi dnevno. Preciznu cifru nije moguće ustanoviti jer deca do 7 godina ulaze besplatno – objašnjava direktor Mirković.

Plaže na Dunavu su uvek najlepše u avgustu tako da i sada ima dosta kupača, izleta na belegiške ade ili samo prijatne vožnje čamcem. Sudeći po prognozi meteorologa i iskustvu proteklih godina, kupanje i u našim krajevima možda će biti moguće i posle Preobraženja, čak do kasnih septembarskih dana.

Sofija Đenadić od skoro živi u Rumi, a letnji raspust pred polazak u srednju školu uglavnom provodi na vodi. Delom na jezeru Borkovac, a delom i na bazenu, jer su oba mesta za nju omiljena kupališta. Jezero je mesto gde trenira kajak, pa se tamo redovno i kupa, a kad je oslobođena od sportskih obaveza, onda odlazi sa društvom na bazen Borkovac.

-Jezero je super, veliko, čista je voda i prilično topla, pa iako plaža još nije uređena, dobro je za kupanje. Pogotovo kada se čamcem odvezemo do sredine, onda je kupanje još lepše. A bazen je odličan. Osim samog kupanja, super je što ima hlada od zgrade, terena za odbojku i košarku, pa uvek može dobro da se zabavi. Super je i što su na jednom kraju bazena samo mladi naših godina, pa se uvek dobro provedemo. Mislim da je bazen u Rumi možda i najbolji od svih u okruženju – kaže Sofija Đenadić.

Više od 35 hiljada posetilaca beleži, na polovini letnje sezone, inđijski gradski bazen na kojem su osveženje u tropskim danima našle sve generacije kupača. Mira Drinjak iz Inđije kaže da joj, posle odlaska na more, boravak na bazenu predstavlja dobru zamenu i mogućnost rashlađivanja na visokim temperaturama.

-Voda je jekao prijatna za kupanje, oko bazena ima mesta za sunčanje, kako na otvorenom, tako i za boravak u hladovini, koja se preporučuje onima sa svetlim tenom – kaže Mira, ističući da svaki slobodan trenutak koristi za odlazak na kupalište.

Prateći sadržaji na bazenu su raznovrsni i namenjeni različitim uzrastima. Hidromasažni bazen posebna je atrakcija na inđijskom bazenu od ove letnje sezone.

-Obožavam đakuzi, opušta i relaksira maksimalno. Iako je stalno gužva, uspevam da nađem mesto za sebe i provedem neko vreme u hidromasažnom bazenu – priča naša sagovornica, zadovoljna ponudom u Inđiji.

Ne manjkaju ni sadržaji za decu, prilagođeni bazeni za najniži uzrast, tobogani i dečiji mobilijar na raspolaganju su najmlađima, kako bi na kupalištu mogla da uživa cela porodica.

-Vidim da su deca razigrana i srećna, vole vodu i uživaju na bazenu, kaže Mira Drinjak, najavljujući da će do kraja sezone biti redovni posetilac inđijskog bazena.

-Valjda će vreme poslužiti, planiram da idem i na isplivavanja, u jutarnjim, ili popodnevnim satima, u zavisnosti od obaveza, zaključuje naša sagovornica, predlažući svima inđijsko gradsko kupalište.

Ako vremenske prilike budu išle na ruku posetiocima, očekuje se da do kraja sezone kroz kapije inđijskog bazena prođe rekordan broj od preko 50 hiljada posetilaca.

Šiđanima koji leto provode u gradu, još od 2003. godine na raspolaganju su bazeni “Posejdon In” u okviru kojih se nalaze veliki, mali i dečiji bazen. S obzirom da je urađen po svim zakonskim standardima, na ovom bazenu tokom celog dana dežura spasilac koji se brine o bezbednosti kupača. U sklopu kompleksa bazena nalazi se kafić sa velikom baštom, restoranom i poslastičarnicom.

Osim bazena, stanovnici šidske opštine spas od vrućina tokom leta mogu potražiti i na Sotskom jezeru, kao i na jezerima Bruje i Moharač u Erdeviku. Tu su takođe i reke Studva i Bosut na kojima, iako zvanično nije dozvoljeno kupanje, postoje lepo uređene plaže.

