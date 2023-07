Kući sa novim traktorom

Miroslav Tojić iz Noćaja, sa ovogodišnjeg, 90. međunarodnog Poljoprivrednog sajma u Novom Sadu kući se vratio bogatiji za traktor “Džon dir” kompanije КITE.doo koji je osvojio na nagradnoj igri. Svaka kupljena karta bila je mogućnost za dobijanje vrednih nagrada, a, po svemu sudeći, najsrećniji je bio 22-godišnji Noćajac.

-Na Sajam poljoprivrede tradicionalno odlazim godinama unazad, nekada su to bile porodične posete, ali sada zbog obaveza nismo uspeli zajedno da ga obiđemo, međutim to se ne propušta. Кao i ranije, uvek učestvujem u nagradnoj igri i nekako svi se, a ni ja nisam, izuzetak, potajno nadamo da ćemo „biti izvučeni“, da ćemo osvojiti nešto, ali zaista nikada ne očekujem i pravu nagradu. Međutim ove godine mi se desilo upravo to i iskreno kada sam čuo svoje i da sam dobitnik traktora u prvi mah nisam mogao da poverujem, bio sam u šoku, sat vremena sam pokušavao da shvatim šta se to upravo desilo. Nevericu i zbunjenost, je polako zamenila sreća i radost kada su mi i zvanično uručeni ključevi „Džon dira“ kompanije КITE.doo koja ima predstavništo baš i u Sremskoj Mitrovici – priča 22-godišnji Noćajac.

U pitanju je traktor snage 45 konja koji će, prema rečima Miroslava, doprineti lakšoj obradi zemlje, s obzirom da se njegovo domaćinstvo bavi poljoprivredom.

-Moji otac i deda se bave ratarstvom, pa sam se u čitav porodičan posao i sam uključio. Inače studiram biohemiju na Prirodno – matematičkom fakultetu u Beogradu, ali vikendima i tokom pauze na fakultetu sam u Noćaju i bavim se poljoprivredom. Obrađujemo oko 100 hektara zemlje, od toga više od polovine je u našem vlasništvu, a ostalo uzimamo u zakup. Inače, stoke nemamo, tako da je celokupan prinos namenjen za prodaju, a bazirali smo se na tradicionalne poljoprivredne kulture za ovo podneblje – pšenicu, kukuruz, soju i suncokret. Iz godine u godinu menjamo kulture kako se ne bi ponovilo da na istoj njivi bude kultura kao i prethodne godine, na taj način pozitivno utičemo na prinos. Što se tiče poljo mehanizacije, kao i kod većine drugih, i kod nas je prilično starijeg datuma, pa tako nemamo traktor mlađi od 2000. godišta, što bi značilo da će novi „Džon dir“ da podmladi naš vozni park, samim tim bićemo u mogućnosti da deo posla obavimo lakše, brže i efikasnije. Traktor je definitino došao u prave ruke – objašnjava Miroslav.

Po završetku studija mladi Noćajac planira da se vrati u rodno selo, jer kako kaže, sebe ne vidi u gradu.

-Polako se približavam kraju studija i možda bih i mogao malo manje pažnje da usmeravam ka poljoprivredi, a više fakultetu kako bih to što pre završio i vratio se kući. Svakako moj plan je povratak u selo, tu odluku sam već odavno doneo i nema govora da ostanem u Beogradu. Кada su u pitanju neki drugi planovi za budućnost, za sada nemam neki veliki cilj koji sam postavio pred sebe, pokušaću, a koliko to mogućnosti dozvole, da proširim proizvodnju. Ove godine mislim da nije realno govoriti o tome, ali videćemo. Prethodnih godina imali smo suše, sada kiša pada i više nego što treba, pa imamo neke druge problem sa kojima se suočavamo, usevi su nam pod vodom, ne možemo na njive, ali ima još do kraja sezone, pa rano je još uvek da pričamo šta će biti. Nadamo se najboljem – završava Miroslav.

D. Tufegdžić

