„Novogodišnja ulica” od 22. decembra u centru grada

U susret predstojećim praznicima, „Novogodišnja ulica” na Trgu Ćire Milekića u Sremskoj Mitrovici biće održana u periodu od četvrtka, 22. decembra do ponedeljka, 9. januara. U okviru “Novogodišnje ulice”, kako je najavio direktor Turističke organizacije Grada Sremska Mitrovica Dušan Drča, biće postavljene kućice u kojima će se prodavati različiti suveniri i rukotvorine, a pripremljen je i bogat program namenjen najmlađima.

Prema rečima Drče, “Novogodišnja ulica” će biti nešto drugačija u odnosu na “Magični trg” koji je organizovan prethodnih godina.

– Uvideli smo da sve više ljudi želi da učestvuje u našoj prazničnoj manifestaciji i sa tim u vezi osmislili smo novi koncept, pa će tako ceo gradski trg biti “Novogodišnja ulica”, a predviđeno je da u okviru manifestacije organizujemo brojne događaje namenjene pre svega deci – rekao je direktor i dodao da će sve kućice biti otvorene u periodu od 17 do 20 časova, odnosno ranije i do kasnije ukoliko izlagači to budu želeli.

Po preporukama Vlade Republike Srbije Grad Sremska Mitrovica usvojio je mere štednje energije, pa ove godine neće biti okićen, odnosno izostaće novogodišnja rasveta, neće biti klizališta, ni organizovanog dočeka u nove godine.

