Tatjana Milivojčević na festivalu književne fantastike u Bijelom Polju

Rođena Bosućanka, Tatjana Milivojčević iz Sremske Mitrovice, vaspitač po struci, pisac po opredeljenju, bila je učesnica Festivala fantastične književnosti “Refesticon“ koji je ovog leta održan u Bijelom Polju, u Crnoj Gori. “Vremenski putnik” naziv je Tatjanine priče u kojoj ona traga za receptom večnog života i koja je ušla u festivalsku zbirku „Refesticon-a”. Tatjana je do sada pet puta bila zastupljena u festivalskim zbirkama sa kratkim pričama na zadatu temu, a tri puta je posetila Bijelo Polje i bila gost autor.

-Reč je o Festivalu koji ima za cilj očuvanje kulturne baštine i zbližavanje umetnika i naroda regiona i koji svake godine ugosti više stotina pisaca iz regiona i država EU, a ove godine proslavio je deceniju postojanja. Čast mi je i zadovoljstvo što sam bila deo te ekipe i iskreno gajim nade da će Festival potrajati još mnogo godina i da me neće napustiti moje književne muze bar za toliko, da zadovoljim tražene kriterijume. Jer, jednom probuđena magija traži da se neguje. Predsednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović rekao nam je da u tom gradu postoji poseban odnos prema pisanju i književnosti koji briše granice među narodima, a u to smo se uverili i svi mi koji smo posetili ovu pitomu varošicu. Sve prispele priče autora regiona ocenjivao je međunarodni žiri od pet članova anonimno, sa Adnadinom Jašarevićem, direktorom Muzeja Zenica kao predsednikom. To je samo još jedna potvrda da nema granica među ljudima – prenela je svoje utiske sa Festivala “Refesticon” Tatjana Milivojčević.

Prema njenim rečima, organizatori Festivala svake godine uručuju posebno priznanje za doprinos razvoju fantastike – „Zlatni zmaj“, koje je ove godine uručeno našem savremenom piscu i novinaru Branislavu Jankoviću.

-U Bijelom Polju, gradu festivala, svi slobodno dišu, svi su ono što jesu i sve nas, koje put tamo dovede, povezuje ljubav, lepota i sloboda koju umetnost daje. Nema granica, tamo je čovek – čovek i ceni se samo po tome koliko je lepote dao svetu. A o energiji da se i ne govori – ona struji i nosi, dobra, lepa i pozitivna. I svi se poznajemo, iako smo potpuni stranci, pogledi su nam isti i u njima ista žar – da svi pod nebeskom kapom budemo vredni i jedinstveni, a opet, svi jedno – rekla je Tatjana, o svom boravku na Festivalu u Bijelom Polju.

Share this: Twitter

Facebook