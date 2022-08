Jezero Borkovac nova turistička destinacija

Jezero Borkovac- Opština Irig će uređenjem jezera Borkovac zajedno sa Opštinom Ruma dobiti joše jednu turističku destinaciju. Kao što je i bilo najavljivano, lokalni parlamenti Opštine Ruma i Opštine Irig usvojili su odluku o izradi Plana detaljne regulacije turističko rekreativnog kompleksa ,,Jezero Borkovac“. Ovaj dokument je prvi korak kako bi se moglo ići dalje u uređenje prostora oko samog jezera koje se prostire na teritoriji ove dve opštine. U Irigu to je deo katastarske opštine Rivica. Obuhvat Plana detaljne regulacije je Jezero ,, Borkovac “ i prostor oko jezera je površine od oko 200 hektara. U planskom period postojeće i planirane akumulacije na teritoriji opštine će biti stavljene u funkciju nove turističke ponude kroz izgradnju turističke i komunalne infrastrukture u cilju obezbeđenja uslova za smeštaj, odmor, sport, rekreaciju posetilaca i razvoj ribolovnog turizma.

-U cilju stavljanja postojećih i planiranih akumulacija u funkciju turizma planirane su sledeće aktivnosti: Uređenje i opremanje jezera Borkovac sa sprovođenjem mera sanacije i revitalizacije jezerskog ekosistema u cilju razvoja jezerskog turizma na postojećim akumulacijama kroz unapređenje uslova za rekreaciju i bavljenje sportom u sklopu turističke ponude opštine Irig. U prvoj fazi realizacije bi trebalo uraditi razmuljivanje jezera dok bi sledeća faza predstavljala izgradnju pristupnog puta. U narednim fazama bi se prešlo na izgradnju pešačkih I biciklističkih staza i rasvete, kao i uređenje ribolovačke staze po međunarodnim standardima, postavljanje kućica za ribolovce i turiste, postavljanje drvenih suncobrana sa klupama za posetioce, obeležavanje parking mesta, izgradnju sportsko-rekreacionih terena, postavljanje dokova za kupače i čamce, postavljanje plutajućih pontona, uređenje prostora za kajakaše i postavljanje teleskopskih markera za start i cilj za potrebe kajakških i veslačkih takmičenja, obrazložio je Oliver Ognjenović, načelnik Opštinske uprave Opštine Irig.

Postojeći pristupni putevi Izletištu Borkovac se zadržavaju a planira se izgradnja novih koji će povezivati naselja iriške i rumske opštine sa turističko rekreativnim kompleksom, kako bi e povećala dostupnost izletištu i sadržajima. U opštini Irig kažu da će nov turistički kompleks podrazumevati i nove pristupne saobraćajnice sa strane iriške opštine, duž atarskog puta od Rivice, od magistralnog puta M21 i od vinarije Komuna.

-To je istorijski korak koji dve opštine rade na realizaciji velikog projekta uređenja jezera i izletišta Borkovac. Komisija je davno oformljena odmah po dogovoru sa predsednikom Opštine Irig Tihomirom Stojkovićem. Radi se o eksproprijaciji zemljišta na pristupnom pojasu koji će biti određen za uređenje pešačko- biciklističke staze oko samog jezera Borkovac i pristupnih puteva. Nameravamo da jezero uredimo tako da nema mnogo mešanja sa izletištem oko bazena Borkovac i restorana Borkovac, već da postoje pristupne staze za automobile do jezera Borkovac do određene rute odakle će se saobraćaj isključivo voditi pešačko-biciklističkom stazom, rekla je predsednica Opštine Ruma, Aleksandra Ćirić.

Sada je u toku izmeštanje nelegalnih vikend objekata sa obale jezera, sa rumske i sa iriške strane. Opština Ruma planira izdvajanje sredstava za njihovo uklanjanje, a po svoj prilici to će naredne godine učiniti i Opština Irig.

-Koliko vidim da ćemo i mi naredne godine opredeliti sredstva za uklanjanje divljih objekata na jezeru Borkovac i po ugledu na Rumu to pitanje rešavati. Trenutno je u izradi plan detaljne regulacije. Već smo pominjali da se radi staza oko jezera, pristupni putevi, parkinzi. Što se tiče divlje gradnje oko jezera svesni smo da ne može odmah da se reši je problem je nastajao dugi niz godina, a nadam se da će daleko manje trebati vrmena da se divlji objekti uklone. Nekoliko vikendica je uklonjeno, ali vidim i da neki vlasnici dolaze u opštinu pokušavajući da legalizuju objekte koje su tamo podigli. Odmah mogu reći da to nije moguće i da su ti pokušaji gubljenje vremena. Zemljište nije u njihovom vlasništvu i u pitanju je veštačko jezero gde je zabranjena gradnja, rekao je Tihommir Stojaković, predsednik Opštine Irig.

S.B.

Projekat “Domaći turizam void u Irig” je sufinansiran od strane Opštine Irig.

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne odražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

