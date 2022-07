U slavu bostana po 32. put

U Šašincima će se 23. jula održati 32. Bostanijada, jedna od najstarijih i najmasovnijih manifestacija u Sremu. I ove godine program organizuje Mesna zajednica Šašinci i lokalno Udruženje žena “Desanka Maksimović”, a delu programa priključiće se i Кonjički klub “Padok”.

Manifestacija će i ove godine biti prepoznatljiva po različitim takmičarskim disciplinama. Proizvođači će se nadmetati za najtežu i najslađu lubenicu. Najmlađi će se takmičiti u brzom jedenju lubenice. Кao i do sada organizovaće se i takmičenje u pucanju bičem i za najglasniju klepetušu. Кuvarske ekipe će se nadmetati za najbolji kotlić, a udruženja žena za najbolje slane i slatke specijalitete. U centru sela gde se Bostanijada inače održava, biće postavljene i bostandžijske kolege koje će takođe ocenjivati žiri, kao i fenjere od bundeva.

Paralelno sa bostanijadom, Кonjički klub “Padok” će organizovati tradicionalnu fijakerijadu na vašarištu i takmičenje u konjičkim zapregama, nakon čega će uslediti i defile fijakerima do centra sela. Iako se bostan sve manje gaji u Šašincima, u ovom selu kažu da od tradicije ne odustaju, sve do nekih novih vremena kada će bostan ponovo biti zastupljena kultura kao što je to bilo decenijama unazad.

