Zbog nastavka radova na rekonstrukciji vodovodne mreže doći će do prekida u snabdevanju vodom u četvrtak, 26.05.2022. god. u vremenu od 8 do 14 sati u delu Fruškogorske ulice (od „Sirmiumbusa“ i „Lovačkog doma“ do Banjalučke ulice), kao i u naseljima Mala Slavonija i Mala Bosna.

Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, do pojave čiste vode.

Potrošačima u ovom delu grada JKP “Vodovod” zahvaljuje na strpljenju i razumevanju.

