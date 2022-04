Laćaračkim džudistima tri medalje u Kikindi

Džudisti laćaračkog “LSK”-a imali su zapažen nastup u nedelju, 14. aprila na međunarodnom turniru u Kikindi.

Turnir je organizovan od strane Judo kluba “Partizan”, a učešće u takmičenju uzelo je 287 takmičara iz: Moldavije, Ruminije, Crne Gore, Belgije, Mađarske, Bugarske, Italije, Severne Makedonije i Srbije.

Na ovom takmičenju Judo klub “LSK” nastupio je sa 4 takmičara i to: Slavko Lončarević – stariji pionir preko 73kg – 1. mesto, Antonić Aleksandar – stariji pionir do 38kg – 2. mesto, Atarac Ivana – juniorka do 48kg – 2. mesto i Birovljev Strahinja – stariji pionir do 46kg – 5. mesto.

Share this: Twitter

Facebook