Najava isključenja struje za sredu, 23. februar

Za sredu, 23. februar najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Divoš od 08:30 do 09:30 časova

Fruškogorska od broja 63 do 91, od 44 do 60 i bb

Lekina od broja 41 do 67 i od 30 do 54

Pionirska od broja 1 do 9, od 2 do 8 i broj 23

