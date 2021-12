Milorad Pandurević pomaže ljudima bioenergijom

Milorad Pandurević od kraja devedestih godina prošlog veka bavi se isceljenjem pomoću bioenergije, zdravstvene probleme mnogih je rešio zahvaljujući, kako sam kaže, jednom vrstom paranormalnih sposobnosti koje poseduje. Najviše vremena ovaj krajnje zanimljiv čovek poreklom iz mesta Hadžići u opštini Sarajevo po kojem bi se u najmanju ruku mogla napisati knjiga provodi u svojoj vikendici u Mačvanskoj Mitrovici gde skoro, pa svakodnevno radi na svom voćnjaku u kojem ima preko 140 stabala šljive, a oko stotinu aronije.

“Energija je čudo, gde medicina nije ni blizu odgovora, tu je ona, a tu sam i ja. Inače, počeo sam da se bavim bioenergijom sada već davne 1998. godine, kada sam slučajno otkrio da ima nešto drugačije u meni. Od tada do sad ni sam ne znam koliko ljudi sam pomogao. Sećam se sa početka mog bavljenja bioenergijom kako sam posetio jednu rođaku koja je imala sina tada od godinu i po dana koje je imalo velike probleme sa disajnim organima. Uđem ja kod njega u sobu, a dete spava u sobi, leži na leđima i teško diše, pišti, ropti, krči, iskreno ja nikada u životu nisam čuo tako nešto, jednu ruku mu stavim na leđa, a drugu na stomak i tako držim par minut, međutim nema nikakvih promena, on i dalje ne može lepo da diše. Odustanem ja, sednem da pijem kafu sa rođakom, kad eto ti deteta, gleda u mene kao u sveca, njega prestalo da guši. Još nekolikoputa sam ja išao kod njih, nakon čega dete više nije imalo nikakvih disajnih problema. Majka njegova mi posle reče da je dete kada sam nakon prve posete otišao kući, baš dostapovraćalo, kao da je izbacio svu muku i bolest iz sebe tako”, objašnjava Milorad.

Taj slučaj bio mu je još samo jedan pokazatelj da nije kao svi drugi i da ima nešto posebno u njemu.

“Polako ja počnem otkrivati šta je to u stvari bioenergija, da je izučavam, vidim šta ide, šta ne ide, dosta sam čitao o toj temi, pogotovo knjige Stojanović Ljubiše iz Novog Sada koji je otišao prilično daleko u paranormalnim očima. Reče on jednom prilikom da onaj ko ima neki zdravstveni problem može da ga pozove telefonom i da mu on putem poziva pomogne, ja sve se nešto mislim ma ludost je to, pa kaže može preko slike, ja velim budala, pa dodaje preko televizije moguće su grupne seanse, ja ne verujem, međutim 2000. godine bio sam u Vlasenici, januar mesec, a ja imao gostovanje u jednoj radio stanici dole u Šekovićima. Ide emisija i ja kažem ko je bolestan neka se javi i bilo je tu više od 10 poziva, da bih na kraju emisije rekao slušaocima da ću izvršiti isceljenje svih slušalaca, da sednu, da se opuste, okrenu dlanove ka tavanici i misle na svoj problem. Ja odradim svoje što sam imao, ali ne znam šta će biti, pa ko velim sam sebi malo je mesto ako se obrukam ja ću svakako otići, međutim naredno jutro izlazim iz hotelske sobe, a ono pun hodnik, ljudi došli da me vide, da mi se zahvale, pitaju šta sam uradio, a ni ja sam ne znam”, objašnjava Milorad.

Sada ga za pomoć zovu ljudi iz svih krajeva sveta, a on kaže da samo u cilju isceljenja priziva različite energije i da ga do sad nisu izneverile.

“Mogu da prizovem na primer energiju planina, ili visočkih piramida koju sam nedavno otkrio i koja je izuzetno jaka, jača od energije Keopsove piramide. Ja energijama zapovedam, mojim paranolmalnim moćima nalažem da iscele neku boljku. Inače, Isusovaenergija je najjača, ali ne bih smeo da je pozivam za nekog ko ne veruje u Boga”, priča bioenergetičar.

On kaže da je to čime se bavi teško objašnjivo, ali da je realno i da ne može ni sa se priseti svih ljudi kojima je tokom proteklih godina pomogao. On svakako uživa u tome što radi, prodoveći dane u svom voćnjaku u Mačvanskoj Mitrovici u kojoj je pronašao svoj mir

Tekst objavljen u okviru projekta “Seoski divani” koji je sufinansiran sredstvima budžeta Grada Sremska Mitrovica. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne odražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

