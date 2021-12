Ljubav, a ne obaveza

Volontiranje je za mnoge gubljenje vremena, pre svega sa finansijskog aspekta, kao rad koji nije plaćen. Za 17-godišnjeg Nikolu Vuića iz Laćarka, predstavlja nešto drugo. Volontiranje doživljava kao ljubav, rad sa ljudima ga ispunjava i čini srećnim. Trenutno pohađa školu za carinskog tehničar u Bogatiću, a slobodno vreme koristi za dobrovoljan rad. Volontira u Crvenom krstu pet godina, od početka sedmog razreda. Došao je putem takmičarske prve pomoći.

-Na prvom nadmetanju osvojio sam sa kolegama treće mesto na gradskom takmičenju u Sremskoj Mitrovici, da bi sledeće godine zauzeli isto mesto, ali na državnom nivou. Za mene je to prelepo iskustvo, a želje da se ponovi ne manjka. Mimo nadmetanja, angažovan sam i kao predavač prve pomoći, gde osposobljavam druge ljude za reagovanje u hitnim situacijama. Aktivan sam i u programu borbe protiv trgovine ljudima, a početkom oktobra održao sam predavanje đacima prvacima u cilju edukacije i reagovanja u situacijama za izbegavanje – kaže Nikola.

Akcije dobrovoljnog davanje krvi su neizbežno delovanje za sve volontere Crvenog krsta. Tako je i došao do Kancelarije za mlade, pre godinu dana. Novo iskustvo, nova poznanstva. Novi angažman premašio je njegova očekivanja, sa zadovoljstvom obavlja zadatke i unapred se raduje novim zaduženjima.

-Došao sam do Kancelarije za mlade preko jednog projekta, reč je o snimanju filma za borbu protiv trgovine ljudima, stigao je dopis da se traže volonteri, mene su odabrali kao jednog od nekolicine. Uvideo sam da imam dosta zajedničkih prijatelja i volontera koji su u obe organizacije, za mene nije bilo dileme. Već na prvom angažmanu sam se uverio da sam napravio dobar potez.

Poznato je da su nemerljiv doprinos u borbi protiv korona virusa dali upravo volonteri Crvenog krsta i Kancelarije za mlade. Ovaj momak iz Laćarka se takođe našao u “vatri” tokom teške situacije za stanovništvo. Kako tvrdi, nije bilo ni malo lako, pre svega zbog nervoze građana, ali kada sve sagleda, taj period vidi kao veliko životno iskustvo.

-Radio sam u kol centru za vreme pandemije korona virusa, a kasnije sam prešao na imunizaciju. To je bio turbulentan period, u hali na imunizaciji sam bio od prvog dana, volim da radim sa ljudima pa mi nije predstavljalo problem. Ipak, tada sam uvideo koliko je teško, ima dosta različitih osoba, mišljenja, ali sve sam shvatio kao novo iskustvo. Išao sam i po terenima kao volonter Kancelarije za mlade, kada sam delio rešenja o samoizolaciji. Tada sam bio u kontaktu sa zaraženim ljudima, pitali su me da li sam vakcinisan, dok im ne objasnim da sam maloletan, bilo je nesuglasica. Na svu sreću, završeno je sve kako treba.

Nikola smatra da volontiranje čovek mora da voli, ko to shvati kao obavezu, brzo odustane. Da se dobar glas daleko čuje, uvideo je na primeru svojih prijatelja. Mnoge je motivisao da se uključe u rad Crvenog krsta i Kancelarije za mlade, oni nekog drugog, pa je napravljen neki vid lančane reakcije.

-Volontiranje doživljavam kao ljubav, volim rad sa ljudima, srećan sam i to me ispunjava. Trenutno mi je jedina obaveza škola, pa slobodno vreme posvetim volontiranju u Crvenom krstu i Kancelariji za mlade. Preko leta je raspored zgusnut, pošto radim kao spasilac na plaži. Motivisao sam dosta prijatelja, iz prve ruke su imali priliku da čuju šta mogu da dobiju, upoznaju nove ljude, druže se, razmenjuju iskustva, putuju. Svi žele da se oprobaju u novim stvarima, samim tim dođe do volontiranja – rekao je Nikola i dodao:

-Mislim da ljudi kao pojedinci cene volontere, sa grupama je to drugačije. Ne vide poentu volontiranja i nije im logično da neko radi posao ceo dan, bez da bude plaćen. Tim ljudima koji ne cene takav vid rada, glavni motiv je novac. Ali poenta volontiranja i jeste da se radi dobrovoljno, tačnije iz ljubavi.

Svima poručuje da probaju sa volonterskim radom, Nikola to vidi kao nezaboravno iskustvo, bila to Kancelarija za mlade ili Crveni krst. Ovaj mladi Laćarac je primer da se sa dobrom voljom kao osnovom, sve može postići.

S. Branežac

Tekst objavljen u okviru projekta “Seoski divani” koji je sufinansiran sredstvima budžeta Grada Sremska Mitrovica. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne odražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

