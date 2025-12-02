  • utorak, 2. decembar 2025.
Tri osobe povređene u saobraćaju
Tri osobe povređene u saobraćaju

2. decembar 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Inđije, Sremske Mitrovice, Stare Pazove i Rume, registrovano je pet saobraćajnih nezgoda. Povređene su tri osobe.

