Šicara se vratila u Salaš

Lovačko udruženje „Vojvoda Stojan Čupić“ iz Salaša Noćajskog u nedelju, 15. avgusta nakon deceniju i po duge pauze, ponovo je organizovalo takmičenje u gađanju glinenih golubova i klasičnu šicaru. Prema rečima predsednika Udruženja Miloša Čupića, takmičenje je prošlo u najboljem redu i na zadovoljstvo, kako organizatora, tako i svih učesnika i gostiju.

Sada kada je takmičenje završeno, mogu slobodno da kažem, da je sve prošlo bez problema i da smo se pokazali kao dobri domaćini. To nam je bilo izuzetno bitno, jer nam je cilj bio da ostavimo dobar prvi utisak, a kako bi nam se takmičari vratili naredne godine, s obzirom da imamo u planu da nam ovo takmičenje ponovo preraste u jednu tradiciju – kaže Čupić.

On podseća da se šicara do pre petnaestak godina održavala svake godine u vreme Sabora Vojvodi Stojanu Čupiću – Zmaju od Noćaja, međutim taj običaj je u jednom trenutku prekinut i tako je bilo sve do sredine avgusta.

-Mlađi članovi Udruženja su inicirali organizaciju takmičenja, ali naravno podrška starijih lovaca nije izostala, svi su se uključili, dali svoj doprinos i mislim da možemo biti vrlo ponosni, jer su komentari koje smo dobili od takmičara i gostiju samo pozitivni. Naravno, bilo je tu nekih sitnih propusta u organizaciji, međutim ništa što bi pokvarilo opšti utisak, a i to nam je svakako za nauk za naredne godine – dodaje predsednik.

Učešće u takmičenju uzeli su lovci sa obe strane Save, iz Salaša Noćajskog, Crne Bare, Bogatića, Šapca i okolnih mesta, zatim iz Sremske Mitrovice, Rume, Stare Pazove. Sve ukupno u klasičnoj šicari je nastupilo 35 takmičara, a u glinene golubove je pucalo njih 27.

Pobednik u klasičnoj šicari je Samuilo Ljeskovac iz Salaša Noćajskog, druga nagrada pripala je takođe Salaščaninu Draganu Đukiću, dok je treći bio Vladimir Strejček iz Stare Pazove.

U takmičenju u gađanju glinenih golubova najbolji je bio Branislav Pilić iz Beočina, odmah iza njega se našao Predrag Stepanić, a zatim i Maksim Tomić iz Slepčevića.

-Vrlo sam zadovoljan osvojenim trećim mestom, s obzirom da živim u inostranstvu i da nisam dugo učestvovao u takmičenjima ne mogu da se žalim. Inače, zaista sam uživao u Salašu, organizacija je na jednom zavidnom nivou, a to mogu odgovorno da tvrdim, s obzirom da sam nekada svake nedelje išao na takmičenja. Ispred Lovačkog društva „Stara Pazova“ čestitao bih organizatoru i nadam se da ćemo se družiti i naredne godine – rekao je Strejček.

Organizator takmičenja pripremio je nagrade za najuspešnije, pa je tako pobednik u pucanju na glinene golubove osvojio vazdušnu pušku, za drugo mesto obezbeđen je karton trap municije, dok je treća nagrada lovački nož. Za najbolje takmičare u klasičnoj šicari obezbeđeni su pehari i zahvalnice.