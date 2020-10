Promena ritma rada vrtića

Sofija Belotić Pre: 10 sati Nema komentara

Ruma-Od ponedeljka, 5.oktobra roditelji svoje mališane u vrtiće ne moraju striktno da dovode u određenom jutarnjem terminu. U skladu sa novim osnovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja „Godine uzleta“ u UPVO „Poletarac“ Ruma se menja ritam rada u skladu sa potrebama dece i roditelja, koji imaju potrebu da duže budu sa mališanima. Direktor ustanove, radoslav Mašić, kaže da se radi o pripremama za uvođenje novih osnova predškolskog vaspitanja i obrazovanja koje stupa na snagu u narednoj školskoj godini. Redovni termin za dolazak dece u vrtić je od 5.30 do 7.45, a doručak se servira od 8 do 9 ujutro. Ako roditelji u skladu sa svojim obavezama, radnim vremenom i željom da duže budu sa svojom decom, svoje mališane u vrtiće mogu dovoditi i u periodu od 9 do 10.30 časova, uz prethodnu najavu vaspitaču. Ovaj ritam rada trebalo je da počne da se primenjuje još u maju, ali je odgođen zbog epidemiološke situacije.