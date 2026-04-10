Zakazana 15. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica

U petak, 17. aprila sa početkom u 10:00 časova u sali I Gradske kuće biće održana 15. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica.
Dnevni red
1.PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2026.GODINU,
2.PREDLOG IZMENE KADROVSKOG PLANA ORGANA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2026.GODINU,
3.PREDLOG ODLUKE O PRISTUPANjU IZRADI TERITORIJALNE STRATEGIJE URBANOG PODRUČJA GRADA SREMSKA MITROVICA I OPŠTINE RUMA, STARA PAZOVA, IRIG, PEĆINCI, ŠID I INĐIJA,
4.PREDLOZI ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG I PLANOVA DETALjNE REGULACIJE, I TO:
-PREDLOG ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA TERITORIJE GRADA SREMSKA MITROVICA,
-PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE PROŠIRENjA GROBLjA U NASELjENOM MESTU RADENKOVIĆ,
-PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE ZAPADNOG DELA VIKEND ZONE „GOLO BRDO” U GRGUREVCIMA,
-PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE PROŠIRENjA GROBLjA U NASELjENIM MESTIMA ZASAVICA 1 I ZASAVICA 2,
-PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE SOLARNE ELEKTRANE „NAŠE SUNCE 3“ I „NAŠE SUNCE 4“ U K.O. LAĆARAK
-PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA IZGRADNjU DVA JEDNOSISTEMSKA DALEKOVODA 110 KV, OD PRP 110KV „ŠID 2“ NA POSTOJEĆI DV 110 KV BROJ 199/1 ČVOR MARTINCI-TS „ŠID“, U DELU TRASE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA,
-PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE SOLARNE ELEKTRANE „SUNOLEO SM 2“ U K.O.SREMSKA MITROVICA,
-PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE SOLARNE ELEKTRANE SA BATERIJSKIM SKLADIŠTEM ELEKTRIČNE ENERGIJE „ DELTA SOLAR“ U SREMSKOJ MITROVICI,
5.PREDLOG ODLUKE O USVAJANjU PROJEKTA JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA ZA PROJEKTOVANjE, FINANSIRANjE, IZGRADNjU, REKONSTRUKCIJU I REHABILITACIJU DELA LOKALNE INFRASTRUKTURE I PRUŽANjE USLUGA ODRŽAVANjA PUTEVA SA JAVNIM PLAĆANjEM NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA,
6.PREDLOZI ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKA O USKLAĐIVANjU OSNIVAČKIH AKATA I TO:
-PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USKLAĐIVANjU OSNIVAČKOG AKTA ISTORIJSKOG ARHIVA „SREM“ U SREMSKOJ MITROVICI SA ZAKONOM O KULTURI,
-PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USKLAĐIVANjU OSNIVAČKOG AKTA CENTRA ZA KULTURU „SIRMIJUMART“ U SREMSKOJ MITROVICI SA ZAKONOM O KULTURI,
-PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USKLAĐIVANjU OSNIVAČKOG AKTA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE U SREMSKOJ MITROVICI SA ZAKONOM O KULTURI,
-PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANjU USTANOVE ZA NEGOVANjE KULTURE „SREM“,
7.PREDLOG PROGRAMA ZA ODRŽAVANjE I UREĐENjE GRADSKE PLAŽE U SREMSKOJ MITROVICI ZA 2026. GODINU,
8.IZMENA PLANA I PROGRAMA POSLOVANjA PREDUZEĆA ZA ODRŽAVANjE ULICA I PUTEVA „SIRMIJUM PUT“ DOO SREMSKA MITROVICA ZA 2026.GODINU SA IZMENOM PLANA I PROGRAMA ODRŽAVANjA LOKALNIH PUTEVA I GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2026. GODINU,
9.IZVEŠTAJI O RADU GRADSKOG VEĆA, GRADSKIH UPRAVA I GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2025.GODINU I TO:
-IZVEŠTAJ O RADU GRADSKOG VEĆA GRADA SREMSKA MITROVICA,
-GRADSKE UPRAVE ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE,
-GRADSKE UPRAVE ZA BUDžET, IMOVINU I INVESTICIJE,
-GRADSKE UPRAVE ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANjE I IZGRADNjU OBJEKATA,
-GRADSKE UPRAVE ZA OBRAZOVANjE,
-GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU, SPORT I MLADE,
-GRADSKE UPRAVE ZA POLjOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ,
-GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE,
-GRADSKE UPRAVE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I ZDRAVSTVO,
-GRADSKE UPRAVE ZA E-POSLOVE I URBANU MOBILNOST,
-IZVEŠTAJ O RADU GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA,
10.IZVEŠTAJI O POSLOVANjU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU JAVNIH PREDUZEĆA I PRIVREDNOG DRUŠTVA SREMSKA MITROVICA ZA 2025.GODINU I TO:
-IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA „SREM-GAS“ SREMSKA MITROVICA ZA 2025. GODINU SA ODLUKOM O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI ZA 2025.GODINU,
-IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU JKP „TOPLIFIKACIJA“ SREMSKA MITROVICA ZA 2025. GODINU SA ODLUKOM O POKRIĆU GUBITKA ZA 2025. GODINU,
-IZVEŠTAJ O POSLOVANjU „GRADSKO STANOVANjE“ DOO SREMSKA MITROVICA ZA 2025.GODINU
11.GODIŠNjI IZVEŠTAJI O POSLOVANjU BUDžETSKIH KORISNIKA IZ OBLASTI KULTURE, SPORTA, TURIZMA, ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2025.GODINU I TO:
-GODIŠNjI IZVEŠTAJI O POSLOVANjU BUDžETSKIH KORISNIKA IZ OBLASTI KULTURE I SPORTA ZA 2025.GODINU,
-IZVEŠTAJ O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2025. GODINU,
-IZVEŠTAJ O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD „SAVA“ IZ SREMSKE MITROVICE ZA 2025. GODINU,
-IZVEŠTAJ O RADU APOTEKARSKE USTANOVE SREMSKA MITROVICA ZA 2025. GODINU
12.INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA JAVNIH PREDUZEĆA, DRUŠTAVA KAPITALA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANjA NA KOJA SE PRIMENjUJE ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA, A ČIJI JE OSNIVAČ GRAD SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2025. GODINE I ANALIZA POSLOVANjA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD SREMSKA MITROVICA SA PREDUZETIM MERAMA ZA OTKLANjANjE POREMEĆAJA U POSLOVANjU ZA PERIOD OD 01.01.-31.12.2025. GODINE
13.PREDLOZI ZAKLjUČAKA O POKRETANjU POSTUPKA PRIBAVLjANjA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA,
14.PREDLOZI REŠENjA O PRIBAVLjANjU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA I OTUĐENjU NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA,
15.IZBORI I IMENOVANjA.