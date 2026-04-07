Početak kraja deponije u Velikim Radincima

Divljoj deponiji kod stare ciglane u Velikim Radincima konačno je došao kraj. Mašine su početkom aprila izašle na teren, čime je zatvorena poslednja stranica priče o ekološkoj katastrofi u ovom fruškogorskom selu.

Radove na sanaciji ove divlje deponije nedavno su obišli i gradonačelnik Branislav Nedimović i predsednik Saveta mesne zajednice Veliki Radinci Miloš Kekić, apelujući na građane da se savesno ponašaju i ističući da će bilo koji pokušaj nesavesnog odlaganja otpada u selima Sremske Mitrovice biti najstrože kažnjen.

-Deponija je u poslednje vreme predstavljala veliku opasnost po zdravlje i bezbednost meštana našeg sela, a sam njegov položaj, na ukrštanju glavnih puteva, uticao je na to da se u zadnjih par godina na prostor stare ciglane nekontrolisano vuklo smeće i građevinski otpad iz čak tri opštine. Zato će od sada parcela stare ciglane biti ograđena i pod video nadzorom, kako bi se izbeglo dalje ugrožavanje bezbednosti i zdravlja stanovnika Velikih Radinaca – istakao je Kekić.

