  • utorak, 7. april 2026.
Početak kraja deponije u Velikim Radincima
Društvo | Sremska Mitrovica
0 Komentara

7. april 2026. godine

Divljoj deponiji kod stare ciglane u Velikim Radincima konačno je došao kraj. Mašine su početkom aprila izašle na teren, čime je zatvorena poslednja stranica priče o ekološkoj katastrofi u ovom fruškogorskom selu.

Radove na sanaciji ove divlje deponije nedavno su obišli i gradonačelnik Branislav Nedimović i predsednik Saveta mesne zajednice Veliki Radinci Miloš Kekić, apelujući na građane da se savesno ponašaju i ističući da će bilo koji pokušaj nesavesnog odlaganja otpada u selima Sremske Mitrovice biti najstrože kažnjen.

-Deponija je u poslednje vreme predstavljala veliku opasnost po zdravlje i bezbednost meštana našeg sela, a sam njegov položaj, na ukrštanju glavnih puteva, uticao je na to da se u zadnjih par godina na prostor stare ciglane nekontrolisano vuklo smeće i građevinski otpad iz čak tri opštine. Zato će od sada parcela stare ciglane biti ograđena i pod video nadzorom, kako bi se izbeglo dalje ugrožavanje bezbednosti i zdravlja stanovnika Velikih Radinaca – istakao je Kekić.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
categories_image
categories_image
categories_image
categories_image
categories_image
categories_image

categories_image

categories_image

categories_image

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt