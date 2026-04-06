Artiljerijsko gađanje na poligonu u Nikincima 7. i 8. aprila
6. april 2026. godine

Zbog izvođenja opitnog artiljerijskog gađanja Vojne pošte 2342-8 Nikinci 7. i 8. aprila, u periodu od 8.00 do 19.00 časova, biće zabranjen saobraćaj na opštinskim putevima Grabovci-Obrež, Nikinci-Brestač i na letnjem putu Donji Tovarnik-Nikinci.

U reonima Buđanovaca, Brestača, Donjeg Tovarnika, Ogara, Obreža, Grabovaca, Vitojevaca, Platičeva, Hrtkovci, Jarak i Nikinaca, zabranjeno je kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, stoke, motornih vozila i stočne zaprege radi njihove lične bezbednosti.

Granice opasnog područja biće obeležene tablama upozorenja, a na prilaznim putevima stajaće stažari i policijski službenici čija se naređenja moraju strogo poštovati.

U toku izvođenja gađanja u rejonu ciljeva, koji se nalazi na teritoriji poligona Nikinci, postoji mogućnost da će ostati neeksplodiranih projektila. Najstrože je zabranjeno svako prikupljanje i diranje nerasprsnutih zrna i njihovih delova, jer je to opasno po život. Pri nailasku na takva zrna svako lice je dužno da o tome obavesti najbliže organe policije ili najbližu komandu Vojske Srbije. Vojska Srbije neće snositi odgovornost za nesrećne slučajeve koji mogu nastati diranjem nerasprsnutih zrna i njihovih delova.

Svako lice koje pretrpi materijalnu štetu zbog izvođenja gađanja dostaviće odmah svoju prijavu Vojnoj pošti 2342-8 Nikinci, a najkasnije do 15. aprila. Prijave podnete posle tog roka neće se uzimati u obzir.

