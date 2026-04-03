Društvo | Sremska Mitrovica
Akcije dobrovoljnog davanja krvi u aprilu

3. april 2026. godine

Akcije dobrovoljnog davanja krvi tokom aprila biće organizovane na više lokacija u Sremskoj Mitrovici i okolini, u saradnji Crvenog krsta Sremska Mitrovica i nadležnih zdravstvenih ustanova.

Prva akcija planirana je za 7. april na Odeljenju transfuzije Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici, u terminu od 10 do 13 časova, dok će već narednog dana, 8. aprila, krv moći da daju i meštani Laćarka u prostorijama mesne zajednice, od 9 do 12 časova. Sredinom meseca, 14. aprila, akcija će ponovo biti organizovana u mitrovačkoj bolnici, u istom vremenskom okviru.

Crveni krst Sremska Mitrovica biće domaćin akcije 16. aprila, kada će dobrovoljni davaoci krv moći da daju od 8.30 do 13 časova. Isto mesto biće dostupno i krajem meseca, 29. aprila, u istom terminu. U međuvremenu, još dve akcije biće održane na Odeljenju transfuzije Opšte bolnice, 21. i 28. aprila, od 10 do 13 časova.

Organizatori pozivaju sve zdrave i punoletne sugrađane da se odazovu akcijama i na taj način pomognu u obezbeđivanju dovoljnih rezervi krvi za one kojima je neophodna.

categories_image
categories_image
categories_image
categories_image
categories_image
categories_image
categories_image

categories_image

categories_image

categories_image

