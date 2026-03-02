Zajedničkom akcijom lovaca nastavljena kontrola brojnosti predatora

Velika godišnja Hajka na šakala i lisicu održana je u opštini Pećinci 22. februara, u organizaciji Lovačkog udruženja “Obedska bara”, u svih 15 lovačkih društava na teritoriji pećinačke opštine.

U hajci je učestvovalo oko 350 članova Udruženja, a po rečima predsednika LU “Obedska bara” Slobodana Mihića, veoma uspešna hajka rezultirala je, kao i uvek do sada, dobrim druženje na kraju napornog dana.

-Svakako da je ova velika hajka kruna godišnje lovne sezone za svako društvo i svakog lovca. Odstreljeno je 17 šakala i lisica, tako da možemo slobodno reći da je lov bio uspešan. U pitanju su veoma lukavi grabljivci i predatori koji uništavaju plemenitu diivljač u lovištu, te je veoma važno da se njihova brojnost drži pod kontrolom. Na kraju dana, u Obrežu je organizovano lepo druženje svih učesnika na kojem smo uručili zahvalnice najuspešnijim strelcima, kao i našoj lokalnoj samoupravi – Opštini Pećinci, za veliku podršku i doprinos razvoju lovstva na teritoriji naše opštine – rekao je Mihić.

Šakali su se razmnožili na celoj teritoriji pećinačke opštine i kao veoma opasni predatori potisnuli su lisicu kao velikog konkurenta za hranu.

-Savremeni način života i neodgovorni pojedinci uveliko su doprineli ubrzanom razmnožavanju ovih predatora. Naime, divlje deponije, bacanje hrane gde god se stigne privlače šakale upravo zbog hrane, jer ovaj strvinar ne bira šta će pojesti. Njihova brojnost svakako da utiče i na plemenitu divljač, a lanad su trenutno najugroženija. Na području našeg lovišta imamo oko stotinak srneće divljači, koje čuvamo, a ovakvim hajkama pokušavamo i da ih zaštitimo. Ovim putem apelujemo na naše sugrađane da čuvaju svoju okolinu, da ne bacaju smeće na sve strane nego na mesta koja su predviđena za to, jer jedino svi zajedno možemo zaštiti plemenitu divljač i čuvati našu planetu – izjavio je Nikola Opačić, upravnik lovišta.

Iako ova lovna godina nije završena, do sada je odstreljeno 400 ovih opasnih predatora. Tokom prošle lovne godine odstreljeno je 600 šakala, a po rečima Opačića, 2011. godine odstreljeno je tokom lovne godine, svega 10 šakala, što je, kako je rekao, jasan pokazatelj ubrzanog razmnožavanja ovog grabljivca, neophodnosti odstrela i držanja pod kontrolom njihovog brojnog stanje, kao i savesnog ponašanja svih građana pećinačke opštine prema svojoj okolini.

Izvor/foto: pecinci.org

